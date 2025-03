El agente de Miguel Gutiérrez desvela dónde quiere jugar la próxima temporada

Aunque Miguel Gutiérrez juega en el Girona, el Real Madrid mantiene el 50 por ciento de sus derechos, pudiendo repescar al lateral zurdo de 23 años por 8 millones de euros. De no hacerlo, cuenta con varias opciones sobre la mesa según su agente, que ha desvelado en una entrevista que su prioridad es regresar al conjunto blanco.

“El Real Madrid sigue sus plazos, no se dan prisa porque estamos en abril. Saben que en el momento que levanten la mano todo se decidirá. Nos gustaría y nos encantaría que el Real Madrid repescase a Miguel Gutiérrez. Él lo ha dicho por activa y por pasiva, aunque no depende de él. Si no va al Madrid pues habrá que estar contento también, pero su decisión ya sabemos cuál es. Sucederá lo que tenga que suceder. Si es esa opción pues mejor que mejor, pero sino habrá otras opciones y habría que estar contento”, señaló Daniel Méndez en Zona Mixta.

El Real Madrid no ha movido ficha por Miguel Gutiérrez todavía”

Dejando claro que el Real Madrid no había realizado ningún movimiento todavía, el agente de Miguel Gutiérrez añadió: “No ha habido ningún movimiento, todavía. Se puede dar porque está plasmado en el contrato, el futbolista está rindiendo a un nivel óptimo, incluso en las últimas jornadas que está jugando lesionado y aun así ha querido dejarse el alma por su equipo, que habla muy bien de él. Tiene el umbral del dolor muy alto y ha querido seguir. No se ha bajado del barco y se ha recuperado jugando”.