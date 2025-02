Clemente se ofrece a un equipo de Primera División

El Real Valladolid ya sabe, por boca de Javier Clemente, que le gustaría volver a ser su entrenador, algo que ya hizo en la temporada 2009-2010 cuando el conjunto vallisoletano descendió. Sin embargo este ofrecimiento ha llegado tarde ya que recientemente el club pucelano confiaba su banquillo a Álvaro Rubio, su tercer técnico en lo que va de temporada.

“Estuve muy bien en Valladolid. Fue una pena que nos faltara un punto para salvarnos y que el Barça se jugara LaLiga contra nosotros”, rememoró Javier Clemente en Radio Marca.

Sobre la situación del equipo, el entrenador vasco comentó: “El Pucela ahora está con una racha de resultados mala, no sé si es mucho cambio o es que no pueden más”.

Clemente y el Valladolid: “Me dio pena que no me llamaran”

Aún así, Javier Clemente reconoció: “Me dio pena que no me llamaran”. “Hubiera ido”, confesó dejando claro que hubiera aceptado una oferta del Real Valladolid.

Por otro lado deseó suerte a su nuevo entrenador, a Álvaro Rubio: “Le deseo toda la suerte del mundo a Álvaro, que es un muy buen chaval. Ojalá triunfe en su casa”. “Me ha dado pena que no me hubieran llamado este año, porque hubiera ido”, reiteró.

Sin embargo, difícilmente será una opción para Javier Clemente el Real Valladolid ya que fiel a su estilo, incapaz de contenerse, arremetió contra Ronaldo Nazário, máximo accionista y presidente del club. “Desde fuera no sé cómo están las tripas. No sé si es el dueño, el presidente, o qué coño es, pero cuando Ronaldo compra el Valladolid lo hace como negocio e inversión, para venderlo”, concluyó.