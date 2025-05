Iago Aspas avala el fichaje de un futbolista del Atlético por el Celta: “Es el tipo de perfil que nos viene bien”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, el Celta de Vigo querría aprovechar que César Azpilicueta termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada para hacerse con los servicios del defensor de 35 años de cara al siguiente curso a coste cero. Dicho fichaje estaría avalado por Iago Aspas, que estaría dispuesto a descolgar su teléfono para que fiche por el conjunto gallego.

Iago Aspas avala el fichaje de Azpilicueta por el Celta de Vigo

Preguntado por César Azpilicueta en una entrevista para el diario AS, el capitán del Celta de Vigo señaló: “Por ahora no lo he llamado, pero tengo su número de cuando coincidimos en la Selección. Es un buen tío y eso es importante para nosotros como grupo. No sé si es el que vamos a fichar, pero es el tipo de perfil que nos viene bien con toda la gente joven que hay”.

Al igual que podría hacer con César Azpilicueta, Iago Aspas ya medió para que Marcos Alonso pudiera recalar en el Celta de Vigo cuando terminó contrato con el Barcelona. “Contacté con él una vez finalizada la temporada, vi que tenía buena predisposición, tuve que dar un poco de calma porque había que esperar a que salieran un par de compañeros para poder inscribirlo y cuando salieron ya hablé con él y se pusieron de acuerdo en los números con el club. Al día siguiente estaba aquí con la máxima ilusión”, confesó.

“Es cierto que si fuera por él ya hubiera venido un poco antes porque cuando eres futbolista, entrenar en solitario es lo peor que hay. Creo que fue un grandísimo fichaje. Aparte de lo que nos da en el día a día porque es una grandísima persona, está teniendo un rendimiento en el campo espectacular”, añadió Iago Aspas al respecto.