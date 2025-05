Guardiola sorprende con sus declaraciones: “No sé si me voy a retirar”

Pep Guardiola está viviendo su peor temporada desde que tomara las riendas del Manchester City con su equipo a 21 puntos del líder, un Liverpool que ya es campeón. Pocos esperaban que la pelea del Manchester City esta temporada iba a ser por clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones cuando en noviembre Pep Guardiola fue renovado hasta 2027. Y precisamente esa es la fecha en la que podría anunciar su retirada el técnico catalán de 54 años.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a retirar, pero me voy a tomar un descanso”, declaró en una entrevista para la ESPN.

“Cómo quiero ser recordado, no lo sé. Todos los entrenadores queremos ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que los aficionados del Barcelona, del Bayern de Múnich y del City se divirtieron viendo jugar a mis equipos”, comentó Pep Guardiola.

“No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados”, prosiguió.

Guardiola fue el primer entrenador en conquistar una Champions para el Manchester City

Aún así, Pep Guardiola, satisfecho por el trabajo realizado en el Barcelona, en el Bayern de Múnich y en el Manchester City, considera que sí será recordado: “Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego ya está: te olvidan. En la carrera de los entrenadores hay buenos y malos, lo importante es que los buenos sean recordados durante más tiempo”.

“Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti, al fin y al cabo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador, no sé lo que pasará en el futuro y al final eso no importa”, concluyó el técnico catalán.