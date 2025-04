Tras seis temporadas y media como entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil pondrá punto y final a su estancia en el banquillo donostiarra cuando termine el presente curso. Si bien Sergio Francisco, técnico del filial, ya ha sido anunciado como su recambio; Jokin Aperribay, presidente del cuadro txuri-urdin, no tiene ninguna duda de que Imanol Alguacil volverá a entrenar a la Real Sociedad.

“Estoy seguro de que volverá a entrenar algún día a la Real, Toshack ya estuvo unas cuantas veces. Igual es una de las cosas que ha influido, salir teniendo la puerta abierta para volver en un futuro y ojalá el camino de la Real y el de Imanol se encuentren en un futuro”, afirmó en una entrevista para Radio MARCA.

La decisión de Imanol Alguacil de no seguir en la Real Sociedad

Preguntado por la decisiónd e Imanol Alguacil de no seguir en la Real Sociedad, Jokin Aperribay declaró: “Cuando estás hablando de retos que no se habían conseguido antes y estás compitiendo miércoles y domingo, te generas un estrés y puedes pensar en el momento de parar... Pero no le he pedido ninguna explicación, no he sentido la necesidad de pedírsela. Ya me había dicho que, si pensaba que el siguiente año iba a ser como los anteriores, iba a estar. Y, si no pensaba que la Real iba a estar a mismo nivel, no. Ha sido una decisión pensando en la Real Sociedad. Eso sí, si llegamos a pasar a la final de Copa o a Oyarzabal no le anulan el gol ante el Mallorca, que fue fuera de juego por muy poquito, estaríamos hablando de cambio de tendencia y no sé qué decisión hubiera tomado Imanol”.