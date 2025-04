Busca casa en Madrid y será el primer fichaje del Atlético para la próxima temporada

El Mundial de Clubes podría reportar hasta 130 millones de euros al Atlético de Madrid, que ya tiene garantizados 20 sólo por participar. Es por ello por lo que el conjunto rojiblanco no dudará en reforzarse de cara a esta nueva competición. Un fichaje que ya tendría encarrilado sería el de Álex Baena, del Villarreal, que también había sido relacionado con el Bayern de Múnich y con el Manchester United.

Según Libertad Digital, el Atlético de Madrid habría alcanzado un acuerdo tanto con el atacante de 23 años como con el submarino amarillo, club al que pagará una cantidad muy cercana a los 60 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Tan avanzado estaría su fichaje que Álex Baena ya busca casa en Madrid.

El Atlético de Madrid intentará fichar a Álex Baena pase lo que pase con Griezmann

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Atlético de Madrid ve a Álex Baena como el recambio ideal de Antoine Griezmann. No obstante, aunque el francés no abandone el equipo en verano, y aunque pueda extender su contrato hasta 2027 tal y como se ha dicho, el cuadro colchonero no quiere correr riesgos con Álex Baena motivo por el que ha decidido hacerse ya con sus servicios. Ahora el Atlético de Madrid deberá agilizar los trámites para poder contar con él de cara al Mundial de Clubes.

Esta temporada Álex Baena ha disputado 28 partidos con el Villarreal en los que ha anotado 6 goles y repartido 8 asistencias.