Invita a la Real Sociedad a pagar 15 millones por él

Cuando la Real Sociedad se hizo en calidad de cedido con André Silva el pasado verano, se reservó por él una opción de compra de 15 millones de euros. Dispuesto a seguir en el conjunto donostiarra, el delantero de 28 años, que en su día pasó por el Sevilla, confía en que el cuadro txuri-urdin abone dicha cantidad al Leipzig.

Cuestionado por su futuro en una entrevista para el diario AS, André Silva señaló: “En estos momentos, estamos tratando de conseguir nuestros objetivos. Queremos entrar por quinto año consecutivo en Europa. Por eso mi representante no ha venido a hablar de mi futuro. Me he sentido muy bien en la ciudad, con mis compañeros, con el equipo, con los aficionados, con la cultura…, pero lo más importante es jugar. Estoy a préstamo en la Real y tiene una opción para quedarme. Si no la ejecuta, volveré al Leipzig”.

Jugar, la condición que pone André Silva para seguir en la Real Sociedad

Sobre si le gustaría quedarse en la Real Sociedad, dijo: “Me he sentido muy bien y me gustaría, pero lo que más me gusta es jugar y ser importante para el equipo. Aún estoy convencido de que va a ser así. Sé que es posible”.

“Quiero estar donde me quieran, donde crean en mí y me den la sensación de confianza para poder hacerlo realidad. Es decir, hacer lo que me gusta hacer, que es ser útil al equipo, luchar y sufrir por el equipo, hacer asistencias y marcar goles, que son dos de mis particularidades, como lo he demostrado a lo largo de mi carrera”, añadió André Silva para finalizar.