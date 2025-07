Luis Díaz, de alternativa del Barcelona a Nico Williams, a convertirse en el fichaje más caro del Bayern de Múnich

El jugador colombiano Luis Díaz, que había sonado como alternativa del Barcelona a Nico Williams, ha sido traspasado al Bayern de Múnich tras tres años y medio con el Liverpool, según anunció este miércoles el club inglés.

El futbolista, de 28 años, tenía aún dos años de contrato con el Liverpool, pero no ha llegado a un acuerdo para extender su etapa en Anfield, a donde llegó a principios de 2002 procedente del Oporto.

Los medios británicos apuntan hoy que el Bayern de Múnich podría haber pagado por Luis Díaz unos 65 millones de libras (75 millones de euros), lo que le convertiría en su fichaje más caro.

El atacante colombiano deja el Liverpool tras haber desempeñado un papel clave en la conquista "de cuatro trofeos importantes", que culminó con el título de la Premier League inglesa la pasada temporada, destacó hoy el club en un comunicado.

"Tras fichar por Jürgen Klopp, Díaz tuvo un impacto inmediato. Desde sus primeras apariciones con la camiseta del Liverpool, demostró su ritmo, sus trucos y su rendimiento desde varias posiciones de ataque", señaló la entidad.

El Liverpool valoró la versatilidad de Luis Díaz durante su carrera red, ocupando principalmente posiciones de banda en el ataque con Klopp hasta evolucionar con Arne Slot a la punta de una delantera de tres en la pasada temporada. "Funcionó de maravilla: Díaz disfrutó de su temporada más prolífica con el Liverpool y ayudó al equipo a conquistar el título de la Premier League, asegurado con cuatro partidos por jugar", recordó el equipo.

Luis Díaz se embarca ahora en otro capítulo de su carrera al completar "un traspaso definitivo" a la Bundesliga alemana con el Bayern de Múnich.

"Todos en el Liverpool FC agradecen a Luis todas sus contribuciones durante su estancia en el club y le desean lo mejor para el futuro", concluyó el comunicado.

El Bayern de Múnich ha fichado a Luis Díaz tras intentarlo con Nico Williams

Si bien con la llegada de Andrea Berta el Arsenal llegó a amenazar la continuidad de Nico Williams en el Athletic, el internacional español ha estado muy cerca del Barcelona esta verano. Consciente de ello, el Bayern de Múnich tentó al atacante de 22 años con un suculento salario; sin embargo éste terminó renovando con el Athletic hasta 2035. Por este sorprendente movimiento fue preguntado Christian Dreesen, director ejecutivo del conjunto alemán.

“He tomado nota de la ampliación. Un contrato de diez años es toda una declaración. No hay que olvidar que Nico Williams es vasco y que el Bilbao utiliza exclusivamente jugadores vascos. El jugador ya no estaba en nuestras conversaciones. Sólo hablaba con el Barcelona. Así que es más una cuestión del Barcelona que de nosotros”, señaló el director ejecutivo del Bayern de Múnich, que finalmente ha fichado a Luis Díaz en su demarcación.