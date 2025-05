Lukebakio aclara dónde jugará la próxima temporada

Dodi Lukebakio, que en el mercado invernal fue tentado con un salario de 8 millones de euros por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, se mantuvo fiel al Sevilla. Y fiel a su compromiso con el conjunto hispalense, que se extiende hasta junio de 2028, quiere mantenerse el extremo belga de 27 años.

Así se mostró el propio Dodi Lukebakio en una carta que compartió con sus seguidores en redes sociales en la que hacía balance de su temporada en el Sevilla, equipo con el que ha disputado 39 partidos, anotando 11 goles y repartiendo 2 asistencias.

La carta de Lukebakio a los aficionados del Sevilla

“La temporada ha llegado a su fin. No ha sido el año que esperábamos ni el que deseábamos, pero tengo claro que esto nos hará volver más fuertes. Gracias por estar ahí en los buenos y en los malos momentos, por vuestro apoyo constante, por vuestra exigencia y por todo lo que representa el Sevilla FC. Ha sido una temporada complicada, pero sigo con la misma ilusión y motivación por devolveros todo ese cariño. Estoy convencido de que juntos llevaremos al Sevilla FC al lugar que se merece. Lo pasado ya no se puede cambiar, pero sí podemos aprender de ello para crecer y no repetir los mismos errores. Gracias de corazón por estar siempre. Con cariño, vuestro Dodi Lukebakio”, expresó en la carta que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Dodi Lukebakio tiene una cláusula de rescisión con el Sevilla de 40 millones de euros.