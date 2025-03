Marcelino al ser preguntado por un ex equipo: “El corazón me dice que vuelva”

Aunque Marcelino García Toral es feliz en el Villarreal, con frecuencia es preguntado por sus exequipos. Si recientemente volvía a lamentar su salida del Valencia, ahora ha reconocido que el corazón le pide volver al Sporting de Gijón.

“No estoy preocupado por el Sporting porque no creo que vaya a tener ningún sufrimiento en cuanto a mantener la categoría. Sí que estoy un poco desilusionado porque siempre piensas, crees y quieres que el Sporting esté en los lugares altos de la tabla, como la temporada pasada luchando por el ascenso. Esta temporada no va a ser posible”, dijo Marcelino García Toral al ser preguntado por la situación del conjunto asturiano en el Congreso Futbolfy celebrado en Villaviciosa.

“El Sporting creo que en líneas generales es un equipo competitivo. Siempre digo que vale más empatar que perder, pero cuando se demora la victoria o aumenta mucho el número de empates te vas alejando de la parte alta de la tabla”, añadió.

La condición de Marcelino para regresar al Sporting de Gijón

De cara a a volver a tomar las rienda del Sporting de Gijón, Marcelino García Toral puso una condición. “Sólo volvería al Sporting si tengo el pleno convencimiento de éxito. Si no, no entrenaría al Sporting. Soy ciudadano de Gijón, tengo el cariño de la gente, el respeto y el agradecimiento. Me da la sensación de que si tomara la decisión de entrenar al Sporting y no saliera bien, no me lo perdonaría. Es muy difícil que eso confluya, no imposible, porque el corazón me dice que sí, pero la cabeza me dice que sólo en unas condiciones en las que tenga la certeza”, expresó.

Invitando al debate a los aficionados, terminó diciendo: “Hay que hacer una reflexión sobre si el equipo tiene plantilla suficiente como para conseguir un determinado objetivo. Muchas veces la euforia nos lleva a confundir la realidad y yo, particularmente, no lo digo ahora, lo dije hace mucho tiempo en una entrevista, no veía al Sporting con una capacidad determinante como para luchar por el ascenso y tener marcado ese objetivo”.