El equipo que ha pedido a Suso desvincularse el Sevilla para acometer ya su fichaje

Aunque Suso sonó con fuerza para el Valencia, el conjunto che no acometió su fichaje en el mercado invernal. Así pues, el extremo de 31 años afronta sus últimos meses de contrato con el Sevilla, un vínculo que finaliza el próximo 30 de junio pero que podría hacerlo antes a petición del Toronto FC. Y es que el equipo canadiense quiere llevarse a Suso a la MLS, aunque para ello ha puesto una condición, que rescinda antes su contrato con el equipo andaluz.

Aunque no estaba del todo claro si el Sevilla iba a conceder a Suso la carta de libertad para que fichase por el Valencia, con el mercado ya cerrado, y dado que saldrá a coste cero en verano sin dejar dinero en caja; el conjunto hispalense podría acceder a esta petición en agradecimiento por los servicios prestados. Libre para negociar con otros equipos desde enero, será Suso el que decida si ve con buenos ojos la oferta del Toronto FC o si prefiere esperar por si surgiera otra más atractiva para él.

El Cádiz, una alternativa al Toronto para Suso

Dispuesto a ofrecerle acomodo en el Cádiz se mostraba recientemente Juan Cala. “¿Cómo no me va a gustar Suso? ¿Hay alguien del fútbol al que no le guste Suso? Nos hemos enfrentado, le conozco, es un chico que es de Cádiz y que es cadista. Estamos como locos para que haga 'un Lucas Pérez' y esté en el Cádiz. Pero él, que hable por él mismo”, dijo en Voz Cadista.

Optimista de cara a cerrar su fichaje, aunque para ello Suso deberá rebajarse considerablemente el sueldo, agregó: “Creo que el Cádiz y Suso siempre van a tener posibilidad porque ambas partes están condenadas a entenderse. Suso tiene en su cabeza y en su corazón jugar en el Cádiz y el Cádiz estaría encantado de tener a Suso en sus filas. Siempre va a ser algo latente. Va a ser algo que se tiene que dar”.