Mastantuono ya ha elegido entre Atlético y Real Madrid

Aunque Franco Mastantuono lleva tiempo seguido por el Real Madrid, y aunque la política del conjunto blanco es no incorporar a futbolistas procedente de Sudamérica a su plantilla hasta que no cumplen la mayoría de edad, la gran temporada del centrocampista de 17 años con River Plate le han puesto en el escaparate. Esto, sumado a la pasividad del Real Madrid, había llevado al Atlético, así como a otros equipos como el Chelsea, el PSG o el Milan. Sin embargo el argentino quiere jugar en el conjunto blanco y esperará a que el cuadro merengue mueva ficha por él, algo que sucederá más temprano que tarde.

¿Cuánto le costaría al Real Madrid fichar a Franco Mastantuono?

Según Germán García Grova, periodista de TyC Sports, Franco Mastantuono ya ha comunicado al Atlético y al resto de sus pretendientes su decisión de esperar al Real Madrid. El conjunto blanco, por su parte, habría decidido acometer su fichaje de cara al Mundial de Clubes, torneo en el que podría apostar nuevamente por Santiago Solari como entrenador. Y precisamente el argentino, que sigue siendo muy próximo a River Plate, jugaría un papel clave en las negociaciones. Y es que en su club afirman que Franco Mastantuono no se moverá en 2025 si no es por su cláusula de rescisión, por lo que los 45 millones de euros que figuran en ella son los que tendrá que pagar el Real Madrid si quiere hacerse con sus servicios si Santiago Solari no consigue una rebaja.

A favor de este desembolso jugarían los 13 partidos que ha disputado Franco Mastantuono con River Plate esta temporada, en los que ha anotado 4 goles y repartido 2 asistencias. Su llegada, no obstante, perjudicaría a un Arda Güler que juega en su misma demarcación.