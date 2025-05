Iraola dice públicamente al Real Madrid dónde entrenará la próxima temporada

Quién entrenará al Real Madrid la próxima temporada es una incógnita, y aunque todo parece indicar que será Xabi Alonso si Carlo Ancelotti no siguiera, Andoni Iraola es otro de los técnicos que ha sido relacionado con el conjunto blanco. Y sobre el presunto interés del Real Madrid, que también tendría a Dean Huijsen y a Milos Kerkez, pupilos suyos en el Bournemouth, en su agenda, ha vuelto a ser preguntado el entrenador del equipo inglés.

“No sabemos realmente qué va a pasar este verano; pero ahora mismo todos los jugadores son nuestros y, si no pasa nada, seguirán siéndolo la próxima temporada. Así que no creo que vaya a ser diferente a otros veranos. Tenemos que estar preparados para esas situaciones, pero no con miedo. Es algo a lo que todos los clubes, especialmente los que no están al más alto nivel, como los equipos top, tienen que acostumbrarse”, comentó al respecto Andoni Iraola.

Iraola confía en que entrenará al Bournemouth la próxima temporada

A su vez, sobre el interés que él mismo despierta en el Real Madrid, señaló: “Siempre lo he dicho. Estoy muy contento de trabajar aquí con todos en el club. Estoy terminando mi segunda temporada, así que probablemente sea mi cuarta aquí”.

No es la primera vez que Andoni Iraola habla sobre el interés del Real Madrid. Ya el pasado mes de febrero dijo: “Llevo muchos años en este negocio como jugador y como entrenador, y sé cómo funcionan estas cosas y qué tiene importancia y qué no la tiene”.

“Para mí nada cambia. Lo importante esta semana es el partido contra el Wolves. Va a ser exigente y será una buena oportunidad para que sigamos sumando puntos”, agregó entonces el técnico del Bournemouth.