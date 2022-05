Fran García se ofrece para volver al Real Madrid

Ahora que Marcelo ha confirmado que el club blanco no renovará su contrato, el lateral zurdo de 22 años tiene más opciones que nunca de regresar. Y es que el Real Madrid puede repescar a Fran García pagando 5 millones de euros al Rayo Vallecano, lo que le convierte en una opción muy a tener en cuenta por el cuadro merengue.

Cuestionado al respecto en una entrevista para el diario AS, el defensor señalaba. “Soy muy sincero y siempre lo he dicho: mi sueño sería volver. Ojalá tuviera esa oportunidad, pero me tengo que dedicar a mi equipo. Me dejaré todo sobre el campo, como he hecho hasta ahora”.

“Ahora en verano habrá que ver qué pasa, qué situaciones se dan, estudiarlo todo bien y decidir”, añadía un Fran García que sueña con ser el recambio de Marcelo en el Real Madrid.

Adrián Marín podría ocupar el hueco de Fran García en el Rayo si regresa al Real Madrid

La posibilidad de que Fran García regrese al Real Madrid ha llevado al Rayo Vallecano a fijarse en Adrián Marín. El lateral de 25 años del Granada ha aprovechado su cesión al Famalicao para reivindicarse. Tanto es así que el equipo portugués ejercerá la opción de compra que tiene sobre Adrián Marín, que ronda el millón de euros, con la intención de hacer caja por él. Dicha posibilidad se la ofrecerían tanto el Rayo Vallecano como el Real Mallorca. También el Benfica si es que Grimaldo termina abandonando el conjunto luso en verano.