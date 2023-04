Monchi desvela su primera opción para la próxima temporada

Con el Sevilla tan sólo 5 puntos por encima de los puestos de descenso, y tras haber prescindido en lo que va de temporada de Julen Lopetegui y de Jorge Sampaoli, mucho aficionados han señalado a Monchi como el gran culpable. Es por ello por lo que el director deportivo del conjunto hispalense ha sido preguntado por su continuidad en el club.

«A día de hoy tengo contrato indefinido con el Sevilla y la primera opción es continuar. Estoy trabajando con la ilusión y las ganas que creo que he hecho siempre, de la mano del comité de dirección siguiendo un plan para recuperar el camino perdido», comenzó diciendo Monchi.

«Es una temporada donde las cosas no han salido bien, pero no digo hablaremos en junio porque me voy sino para ver qué queremos hacer, el mensaje que hay que lanzar, por dónde tenemos que ir... un poco de todo», continuó el director deportivo del Sevilla.

Monchi deberá decidir si Mendilibar sigue en el Sevilla la próxima temporada

Por último, cuestionado por la buena mano de José Luis Mendilibar, Monchi señaló: «Es pronto. Cuando hay un cambio de entrenador se tiende a hablar mal del que se va y bien del que viene, hay que ser más equilibrado. José Luis esta implantando lo que sabíamos de él pero es pronto. Está siendo fiel a sí mismo y eso es lo que demandábamos. Si vino es por algo y eso él lo defiende a muerte. Es el cimiento de lo que vendrá en el futuro».