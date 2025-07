Mourinho se ofrece para volver

José Mourinho que se estrenó como entrenador en las filas del Benfica, aunque adquirió popularidad en el Oporto, equipo con el que ganó la Champions League, quiere volver a Portugal, ya sea para dirigir a cualquiera de estos dos equipos, o al Sporting, o para hacerse cargo de la selección. Así lo ha asegurado pese a tener contrato con el Fenerbahçe hasta junio de 2026.

Cuestionado por su futuro, José Mourinho, de 62 años, dijo en rueda de prensa: “Sin duda iré a Portugal. Aún no ha sucedido, pero sucederá. No porque sienta que estoy cerca de terminar, sino porque siento que estoy lejos. No quiero venir a Portugal para una etapa dorada ni para los últimos años de mi carrera. Quiero llegar a Portugal en el mejor momento de mi carrera, con buena salud y con fuerza física y mental”.

¿Será Mourinho el recambio de Roberto Martínez en Portugal?

Cabe señalar que el español Roberto Martínez es el actual seleccionador de Portugal y que tiene contrato hasta el Mundial de 2026. Así pues, en el caso de que la federación lusa optase por un cambio en su banquillo tras el torneo, José Mourinho estaría ya liberado de su compromiso con el Fenerbahçe dispuesto a ser su relevo.

Fuera de Portugal, José Mourinho ha dirigido en la Premier League al Chelsea en dos etapas y al Manchester United y al Tottenham. En España, por su parte, ha entrenado al Real Madrid, mientras que en Italia ha dirigido al Inter de Milán, con el que también ganó la Champions, y a la Roma.