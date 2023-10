¿Ofreció Rubiales a Marcelino entrenar a la Selección?

Además de contar por qué había rechazado entrenar al Sevilla, Marcelino García Toral fue preguntado en su última entrevista en la radio sobre si Luis Rubiales le ofreció hacerse cargo de la Selección tras la salida de Luis Enrique. Si bien el asturiano parecía el gran favorito para tomar el relevo de su compatriota, la RFEF terminó apostando por Luis de la Fuente como seleccionador.

“Luis Rubiales no me ofreció nunca la selección española. Mi agente tuvo conversaciones, pero fue antes del Mundial. Pero yo nunca hablé con Rubiales ni con nadie de la Federación”, dijo Marcelino García Toral en la COPE.

Sobre por qué había rechazado al Sevilla, el asturiano explicó que la duración del contrato, de tan sólo siete meses, fue determinante a la hora de decir no. “Hubo una conversación con el Sevilla, que es un gran club, pero no se dieron las condiciones necesarias para ese nuevo proyecto. Era para una temporada y la otra vez, cuando estuve allí, vi que los proyectos duraderos son los que tienen una realidad", contó Marcelino García Toral.

Por otro lado, sobre sus planes futuros, señaló: “Me apetece entrenar fuera porque van pasando los años; tenía un proyecto serio , pero desconocía las circunstancias del Olympique de Marsella. Si sale un proyecto solvente y atractivo, lo afrontaremos”.

Además del Sevilla, Marcelino García Toral ha sido tentado desde Arabia Saudí: “La semana pasada tuve una oferta de Arabia, pero no entra dentro de nuestra perspectiva. La oferta era un poquito... Un representante te propone la oferta, pero no la contemplamos aunque nunca puedes decir 'de esta agua no beberé'. Siempre esperas una oferta donde prevalezca lo deportivo”, reveló para finalizar.