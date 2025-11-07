El periodista que ahora se avergüenza de no haber respondido al alcalde electo de Nueva York cuando se convirtió en accionista del Oviedo

Zohran Mamdani, es desde 2012 accionista del Real Oviedo, club de la Primera División de fútbol de España. Aquel mes de noviembre en el que se convirtió en accionista del conjunto asturiano, el alcalde electo de Nueva York quiso compartir su alegría en redes sociales con Sid Lowe, aunque el periodista no tuvo a bien contestarle, algo de lo que ahora se avergüenza tal y como ha reconocido.

"Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?", le escribió Zohran Mamdani, entonces de 21 años, en las redes sociales.

"Por cierto, siento una vergüenza terrible, no le contesté", reconoció Sid Lowe, periodista de The Guardian y gran aficionado del club asturiano, cuando se enteró de que Zohran Mamdani compró una acción del Real Oviedo en 2012.

Sid Lowe, aficionado del Real Oviedo, consiguió globalizar la salvación del club azul hace más de una década. En aquella ampliación de capital llevada a cabo a finales de 2012, que garantizó la supervivencia del club y la compra después del Grupo Carso de Carlos Slim, la afición del Real Oviedo se volcó y dicho movimiento acabó con más de 40.000 personas de 125 países distintos siendo accionistas del club azul, entre ellos el político socialista que se proclamó ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York este martes.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata, musulmán y de ideología socialista, se convertirá en enero cuando asuma el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y es desde ya uno de los enemigos políticos del presidente Donald Trump.