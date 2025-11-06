Paco Jémez no se corta con Lamine Yamal: "Una colleja a tiempo viene fenomenal"

Paco Jémez, que semanas atrás fue despedido como entrenador del Ibiza, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de Lamine Yamal, futbolista del Barcelona y de la Selección. Si bien se mostró comprensivo con el futbolista de 17 años, pidiendo paciencia para él, no se cortó a la hora de decir que “una colleja a tiempo viene fenomenal”.

Cuestionado en Radio MARCA por la vida de Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego, algo por lo que está siendo muy criticado, Paco Jémez dijo: “Es muy fácil despistarse con todo lo que se mueve alrededor cuando tienes 17 años”.

Comprensivo, el canario añadió: “Los jugadores del Madrid y del Barça están expuestos a una repercusión enorme. Cualquier cosa que hagan se sobredimensiona”.

“El futbolista necesita alguien que le diga cuándo se equivoca y cuándo va por buen camino. Sobre todo a estas edades. Todos nos hemos salido del tiesto alguna vez, imagínate con 17 años”, siguió diciendo Paco Jémez sobre Lamine Yamal.

A su vez, sobre cómo procedía él en situaciones similares, indicó: “Siempre elijo la vía buena. Hablar, explicar, acompañar. Si el jugador responde, vas con él a muerte. Si no, ya irá la vía dura. Pero lo primero es ayudarle”.

Dando un voto de confianza a Lamine Yamal, Paco Jémez señaló: “Lamine es muy inteligente dentro del campo. Lo será también fuera. Solo necesita tiempo”.

Paco Jémez y la colleja a Lamine Yamal

El que fuera técnico del Rayo Vallecano, entre otros equipos, recordó que tenía un capitán que decía que “una colleja a tiempo viene fenomenal”.

“Todos metemos la pata, todos sacamos los pies del tiesto. Yo los sigo sacando con 55 años que tengo, imagínate un chiquito de 17. Es normal, pero las collejas las tienes que dar sin importar la edad. Hace falta tener a alguien que te diga ‘esto no va así’”, aclaró Paco Jémez para finalizar.