Cristiano Ronaldo: "Trump es uno de los hombres que puede cambiar el mundo"

Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid, actualmente en las dilas del Al-Nassr, anunció en una entrevista su pronta retirada. Lo hizo en una entrevista con Piers Morgan emitida este martes en la que hizo unas sorprendente declaraciones sobre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

"¿Puedes imaginarte retirándote?", le preguntó el periodista, a lo que el astro portugués respondió con un breve "sí", para después agregar que será "pronto". "Pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré", continuó Cristiano Ronaldo, quien dijo que lleva preparando su futuro desde que tiene unos 25 años, por lo que considera que será "capaz de soportar la presión" cuando llegue el momento.

El atacante luso, sin embargo, se mostró convencido de que "todo tiene un principio y un final", y señaló que cuando se retire tendrá más tiempo para otras cosas, en especial su familia.

La entrevista, grabada en la 'cueva de hombre' de Cristiano Ronaldo en su casa de Arabia Saudí, como la definió Piers Morgan, giró alrededor de varios temas, entre ellos la reciente entrada del futbolista al 'club' de milmillonarios, el primero en su deporte en hacerlo.

Las sorprendentes declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Trump

Cristiano Ronaldo regaló, meses atrás, una camiseta a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la que escribió: "Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz".

Cuestionado al respecto por Piers Morgan, el que fuera delantero del Real Madrid contestó: "Es uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo".