Llega a un acuerdo para firmar a Isco Alarcón hasta 2028

Isco Alarcón entrará este verano en su último año de contrato con el Betis, motivo por el que el conjunto blanco lleva desde septiembre, tal y como contamos en LAOTRALIGA, negociando con el centrocampista de 33 años su renovación.

El Betis no solo quiere renovar a Isco Alarcón, también mejorar su ficha después de que Antony se haya convertido en el futbolista mejor pagado de su plantilla. Feliz en Sevilla y, en concreto, en el conjunto verdiblanco —no lo fue en el eterno rival—, el ex del Real Madrid ha decidido firmar un nuevo contrato hasta 2028.

“Las fuentes consultadas dan prácticamente por materializado el acuerdo a expensas de esa definitiva reunión para darle formalidad a la rúbrica, en un concilio que podría oficializarse antes de finalizar este mes de noviembre”, asegura El Desmarque.

Confirmando dichas informaciones, Manu Fajardo, director deportivo del Betis, dijo antes del partido de Europa League que enfrentó a su equipo con el Olympique de Lyon: “Es cierto que existen conversaciones, es cierto que existe muy buena predisposición por ambas partes y en esa línea seguimos”.

Isco Alarcón, agradecido al Betis

Una vez que Isco Alarcón se comprometa hasta 2028 con el Betis, su sueldo se equiparará al de Antony, un esfuerzo que ha valorado el centrocampista, y más en el momento en el que ha llegado. Y es que el malagueño no juega desde el pasado 9 de agosto, cuando sufrió una lesión en el peroné izquierdo, precisamente frente al Málaga.

Inédito en el presente curso, Isco Alarcón decidió someterse a un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano. Tres meses después ya toca balón y se espera que Manuel Pellegrini pueda volver a contar con él tras el próximo parón de selecciones, es decir, el 23 de noviembre ante el Girona o días después ante el Ultrecht en la Europa League. Tras haber tenido minutos en uno de esos encuentros, o en ambos, la idea es que pueda ser alineado de inicio ante el Sevilla.