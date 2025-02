“Quería volver al Sevilla pero firmaron a otro y me dejaron a mi fuera”

Luis Alberto, formado como futbolista en el Sevilla, ha estado “como loco” por volver en varias ocasiones. Sin embargo, cuando más cerca estuvo de concretarse su regreso, el conjunto hispalense terminó firmando a otro jugador en su lugar. Este verano Luis Alberto fue traspasado por la Lazio al Al-Duhail de Catar por 10,5 millones de euros sin que el Sevilla ni ningún otro club español moviese ficha por él.

Cuestionado sobre si en su carrera había tenido la ocasión de regresar al Sevilla, el futbolista de 32 años confesó en el canal de Twitch de Roberto Arrocha: “Sí, sí hubo ocasión de volver y es verdad que estuvimos hablando con el Sevilla. Yo puse todo de mi parte... pero al final se rompió. O lo rompieron. No se pudo hacer; pero sí es verdad que hubo un año en concreto que yo estaba loco por volver”.

“Ese año yo creo que sí se podría haber hecho, pero no llegó tampoco una oferta formal. Se estaba hablando más con nosotros e intentando darle vuelta a ver cómo se podía hacer, pero firmaron a otro y me dejaron a mi fuera. Ese año ha sido el año que he estado más cerca de volver. Al final yo tampoco decido a quién puedo firmar y a quién no puedo firmar. Eso estaba en la mano de otro y se dio así”, continuó Luis Alberto.

Resignado, añadió: “Todo pasa por algo”. Luis Alberto se refería asó al verano de 2022, que fue cuando decidió que ya no “iba a intentar más” volver al Sevilla.

El Sevilla no movió ficha por Luis Alberto en verano

El Sevilla, por su parte, ni ningún otro equipo español, movieron ficha por Luis Alberto en verano, cuando recaló en el Al-Duhail. “Sinceramente, no se movió nada por España. Yo creo que también era difícil en el modo económico tanto tanto el tema fichaje, como a lo mejor el salario. No se movió nada aquí y yo ya le había dado la palabra al presidente para venir aquí. El primer año no se pudo hacer y creo que no tenía prácticamente en mi cabeza de que tampoco le podía faltar dos veces la palabra a ello. No pensé en ningún momento en otra opción”, concluyó.