Rakitic se ofrece para volver

Ivan Rakitic, ahora en las filas del Hajduk Split, vive con preocupación la situación en la que se encuentra el Sevilla. Es por ello por lo que el centrocampista croata, que también jugó en LaLiga EA Sports en el Barcelona, se ha ofrecido para volver al conjunto hispalense.

Cuestionado por la situación del Sevilla, Ivan Rakitic reconoció en Radio MARCA: “Sinceramente, sí que me duele todo esto. Por encima de todo soy sevillista y mi corazón pertenece al Sevilla Fútbol Club. Yo quiero confiar, yo confío hasta el último momento en ese equipo. Confío en Caparrós, quiero darle todo mi fuerza y mi cariño desde desde aquí. Quiero confiar en el presidente, quiero confiar en el director deportivo y en los jugadores. Soy sevillista y quiero que el Sevilla gane siempre, en todos los partidos”.

Dispuesto a regresar, el centrocampista croata añadió: “Ojalá pudiera volver, tienen mi teléfono. A mí no me quedan 10 años más de fútbol, pero todos saben lo que yo quiero tanto al Sevilla como a mi ciudad, Sevilla. Da igual en qué posición. Yo siempre estaré dispuesto a volver y estar ahí para lo que sea. Siempre estoy disponible para el Sevilla y ojalá me llame el presidente, porque yo estoy preparado”.

Rakitic pudo fichar por el Atlético de Madrid

Recientemente, Ivan Rakitic reconocía en COPE que estuvo en varias ocasiones cerca de fichar por el Atlético de Madrid: “Estuve tres o cuatro veces a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Una de esas veces el fichaje estaba cerrado. Hablamos muchas veces, y cuando me fui al Barcelona también estuvimos en contacto, pero cuando tuve la oportunidad del Barça, decidí irme al Barcelona... Con el Atlético estuvo casi cerrado”.