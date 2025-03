El delantero español que se ha ofrecido para jugar con la Selección

Borja Mayoral, delantero del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que jugar con la selección española es un sueño que lleva "tiempo persiguiendo", y afirmó estar preparado para convencer a Luis de la Fuente para que le llame a una convocatoria de España.

Borja Mayoral cumplió cien partidos de Liga con el Getafe el pasado fin de semana durante el duelo ante el Atlético de Madrid. No ha pasado un año fácil después de una grave lesión a final de la temporada pasada por la que tuvo que pasar por quirófano y de la que recayó una vez recuperado.

Aún así, sus datos de la anterior campaña, pese a perderse once jornadas, son muy buenos: cerró la Liga con 15 tantos y compartió el trofeo al máximo goleador español con Álvaro Morata. En el presente curso acumula cinco aciertos y, con esos números, unidos a su recuperación total, aspira a jugar con la Selección.

"Sueño (con jugar con España), claro que sí. Al final he tenido la suerte de vestir la sub 17, la sub-19 y la sub-21. Soy campeón de Europa con la sub-19 y la sub-21. Conozco a la Selección, al entorno, a los jugadores, al entrenador. La selección es un sueño que llevo tiempo persiguiendo. Ojalá que se pueda dar más pronto que tarde. Para todo jugador español vestir la roja es un sueño. Espero ansioso a que ese sueño llegue pronto", dijo.

"Más que un premio (jugar con España), si tú tienes resultados, es un merecimiento. Uno se lo merece cuando hace cosas para recibir ese premio. Los números hablan por sí solos. Eso es un punto a mi favor y al final es lo que cuenta. Y más en los delanteros, que es marcar goles y tener un buen promedio", agregó.

"Es verdad que este año no he tenido tantos partidos, pero desde que he vuelto lo importante es dejar atrás la lesión, que puedo ayudar al equipo y que estoy bien físicamente. Lo otro no es una decisión mía y no depende de mí, pero mi trabajo lo estoy haciendo", apuntó.

Su buena relación con Luis de la Fuente podría llevar a Borja Mayoral con la Selección

Además, reconoció que mantiene una buena relación con el seleccionador nacional Luis de la Fuente, con quien se encontró hace poco tiempo durante la entrega de unos trofeos: "Me lo encontré el día de los premios Marca en Las Rozas. Charlé con él un poco, le di la enhorabuena por lo que está haciendo. También me ayudó con el tema de la lesión preguntándome. Hemos estado en contacto".