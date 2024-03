Renuncia a jugar con España con la ilusión de ser convocado por Argentina

Juan Cruz, jugador que actualmente se encuentra en las filas del Leganés cedido por el Betis y que se ha convertido en un de las sensaciones en LaLiga Hypermotion durante las últimas jornadas, afirmó que en el caso de tener que elegir entre ser internacional con Argentina o con España se decantaría por la primera opción porque "allí el fútbol se vive de otra manera" y porque su familia "estaría súper orgullosa".

"Elegiría Argentina. Pienso que allí el fútbol se vive de otra manera, mi familia estaría súper orgullosa y lo noto desde pequeño. Si me llegas a preguntar con siete años hubiera dicho lo mismo. Prácticamente hablo con mi familia todos los días, tengo cultura argentina y eso se nota", indicó en una entrevista a EFE.

"Por supuesto que me veo llegando a la selección argentina, ojalá. Creo que el camino es este, seguir trabajando, metiendo goles, dando asistencias... con el trabajo todo llega", señaló asimismo el extremo, autor de dos goles en los tres últimos partidos del líder de la categoría de plata del fútbol español, incluido el que dio la victoria a su equipo contra el Amorebieta.

Juan Cruz nació en Argentina perose trasladó a España siendo muy pequeño

Juan Cruz nació en la ciudad argentina de Quilmes, si bien no tiene prácticamente "ningún recuerdo" del país, pues se trasladó a España siendo muy pequeño: "No se nota que soy argentino porque me he criado aquí. Un recuerdo fue cuando conseguí ir allí un verano por el quince cumpleaños de mi prima. Lo pasé muy bien en familia".

"El año en el que nací, en Argentina hubo una crisis bastante gorda y mi madre quería buscarse las habichuelas en otra parte. Aquí creo que teníamos unos tíos que le facilitaron a mi madre venir", manifestó acerca de los motivos que llevaron a su familia a cambiar de aires.

El futbolista asegura que disfrutó a lo grande con la conquista del Mundial de Catar: "Fue espectacular. Recuerdo que después del partido contra el Valencia, en el que fui titular con el Betis, se iban con la selección Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Les dije que se trajeran la Copa a casa y así fue. Pezzella me dijo que después del primer partido estaban bastante tranquilos porque se notaba que iba a ser su Mundial, y al final fue así".

Asimismo quiso mostrarse agradecido al central campeón del mundo por su apoyo: "Germán Pezzella me ha ayudado bastante, me ha hecho tener los pies en el suelo y la cabeza bien centrada. Le agradezco mucho los consejos que me ha dado cuando he saltado al campo".