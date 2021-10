Sergio González rechaza convertirse en el nuevo entrenador del Leganés

Fútbol

El equipo pepinero está en puestos de descenso tras haber sumado 10 puntos en 12 partidos. Asier Garitano está cuestionado y parece haber perdido las riendas del vestuario después de que Borja Garcés, al que ha sentenciado, se fuera a la boda de su hermano durante el último encuentro del Leganés. Esto ha llevado al club a peinar el mercado en busca de un recambio y a fijarse en Sergio González, sin equipo desde que el pasado verano descendiera con el Real Valladolid. No obstante, tras una primera conversación, éste ha declinado la propuesta del Leganés.

Así lo asegura el diario AS, que señala que si Sergio González ha dicho no al equipo madrileño es porque no se encuentra en condiciones físicas de volver a entrenar. El catalán ha sido operado recientemente de la cadera y deberá seguir un estricto proceso de rehabilitación durante cinco semanas más, motivo por el que ha rechazado al Leganés.

Las alternativas del Leganés a Sergio González

Ahora el conjunto pepinero piensa en Francisco como alternativa a Sergio González. Juanfran García o García Pimienta son otras de las opciones que gustan al Leganés. Lo que parece claro es que Asier Garitano, aún ganando al Almería, tiene los días contados en el equipo madrileño.

Borja Garcés ha pedido perdón a Garitano y al Leganés

Borja Garcés, delantero del Leganés cedido por el Atlético de Madrid, pidió perdón por el ‘acto de indisciplina’ que supuso ausentarse del entrenamiento previo al duelo contra el Tenerife sin permiso para acudir a la boda de su hermano.

“Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo. Al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición”, señaló en un vídeo difundido a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Instantes después, la entidad madrileña emitió un comunicado en el que confirmaba que el futbolista se había ejercitado junto al resto de sus compañeros después de que se le impusiera una sanción económica que había aceptado.

“El pasado 23 de octubre, el delantero Borja Garcés se ausentó del entrenamiento previo al encuentro ante el Tenerife sin autorización del entrenador ni del propio club, cometiendo un acto grave de indisciplina”, comienza el texto.

“El jugador ha pedido disculpas por su comportamiento al cuerpo técnico, a sus compañeros, a los trabajadores y a la afición del Leganés. Desde el club se ha impuesto una sanción económica trascendente que el jugador ha aceptado, entrenando esta misma tarde con el resto de sus compañeros”, completa.