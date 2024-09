“No me sentí del todo valorado en el Girona”

El Barcelona se enfrentará este domingo al Girona en Montilivi en un partido que será muy especial para Pau Víctor. Cuestionado al respecto, el delantero del conjunto azulgrana no dudó en dejar un recado a su exequipo.

Recordando su cesión al Sabadell cuando era jugador del Girona, Pau Víctor contó en una entrevista al diario 'L'Esportiu': “El punto de inflexión es cuando hablo con Rafa Márquez antes de fichar. Me transmitió confianza total, que me había seguido todo el año y era el 9 que necesitaba. No me lo pensé”.

“Desde el Barça me llamaron y me dijeron que empezaban a negociar con el Girona. Yo también transmití mi deseo de venir aquí, aunque no era solo cosa mía, tenían que negociar. El Girona tampoco me transmitió la confianza del año anterior y tampoco me acabé de sentir del todo valorado”, reconoció.

Pau Víctor, recado al Girona y halago a Míchel

Pese al palo al Girona, Pau Víctor halago a Míchel, su exentrenador: “Es muy top, pese a que no lo he podido disfrutar mucho. Transmite muy bien su idea de juego”.

Por su parte, sobre Hansi Flick, su entrenador ahora en el Barcelona, dijo: “Es una persona muy próxima al jugador. Busca el contacto, transmitir que está cerca. Yo he ido a hablar dos veces con él y súper bien. Hace sentir muy cómodo al futbolista. Y como entrenador exige mucho, quiere mucha intensidad, le gusta que los jugadores no bajen el ritmo. Es lo que se está viendo en los partidos”.