Será el primer futbolista del Sevilla en poner rumbo a Arabia Saudí

El Sevilla y el Al-Ettifaq saudí ultiman el traspaso al club árabe del defensor neerlandés Karim Rekik, que está a la espera de superar el trámite del reconocimiento médico y por quien los sevillistas percibirán una cantidad cercana al millón de euros, según han confirmado a EFE fuentes de la operación.

A Karim Rekik, de 28 años e internacional absoluto en cuatro ocasiones con los Países Bajos, le expira su contrato con el Sevilla en junio de 2025 y lleva algunos días sin ejercitarse con sus compañeros debido a unas molestias, pero también porque estaba negociando su fichaje por el Al-Ettifaq.

El jugador de origen tunecino llegó al Sevilla procedente del Hertha de Berlín en el verano de 2020, a cambio de unos 4 millones de euros, y en sus tres campañas como sevillista ha jugado 70 partidos oficiales, entre ellos la final de la Liga Europa ganada a la Roma el pasado 31 de mayo en Budapest.

El Al-Ettifaq quiere llevarse a un segundo futbolista del Sevilla a Arabia Saudí

Al igual que Karim Rekik podría poner rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al-Ittifaq este verano Ivan Rakitic. El centrocampista de 35 años también vería mejorado considerablemente su sueldo con este movimiento. Aún así tanto el croata como su familia son felices en el Sevilla y no tomará una decisión hasta saber si el club cuenta con él de cara al siguiente curso y si será importante en los esquemas del José Luis Mendilibar. Para él el dinero es secundario y dará prioridad al club de Nervión. Eso sí, Ivan Rakitic no dudará en hacer las maletas si entiende que el rol que va a tener en el Sevilla no es el que merece.