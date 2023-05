Suso se pone chulo y se enfrenta a Mendilibar

Si bien varios futbolistas han celebrado la llegada de José Luis Mendilibar al Sevilla, Suso en concreto tuvo sus más y sus menos con el nuevo técnico del conjunto hispalense. Sobre su desencuentro, el gaditano reconoció haberse enfrentado a él.

«No me gustó lo que dijo Mendilibar pero hablé con él y está todo aclarado. Lo dijo para motivar. Es un muy buen hombre y está trabajando bien . Dijo que si quería jugar por la derecha tenía que correr más. Hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota. No puedo correr lo mismo que Fernando. Cada uno tiene sus características y sus condiciones y cada uno hace lo que hace dentro del campo», reconoció Suso en Onda Cero.

Suso, mejor con Mendilibar que con Sampaoli

Cuestionado por la anterior etapa con Jorge Sampaoli, señaló: «Lo que yo viví antes no lo he vivido nunca en mi carrera. Han sido cosas tan particulares, tan raras... Dependes de los resultados y si sale bien, pues mira, pero por desgracia no salió bien. Lo de antes era algo muy raro. El fútbol es mucho más fácil. El tipo de entrenamiento, el sistema, la manera de jugar... Con los futbolistas que tenemos, no había que inventar mucho. Organizándonos y con las ideas básicas, con los jugadores que tenemos saldremos adelante».

Por último, Suso se mostró optimista respecto a que el Sevilla se clasifique para jugar en Europa la próxima temporada: «Sinceramente tiraría más por la línea del míster. Hace dos o tres semanas estábamos hundidos porque veíamos que peligraban las cosas. Hemos ganado esos partidos, nos hemos acercado y estamos en un punto intermedio. Vamos a seguir en esa línea, haciendo las cosas bien, y si se puede dar la ocasión mucho mejor. También tenemos la posibilidad con la UEFA».