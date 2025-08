Thomas Partey, en libertad condicional: ¿Acometerá el Villarreal su fichaje?

El Villarreal, que estaba pendiente de la comparecencia de Thomas Partey este martes en el Tribunal de Magistrados de Westminster para acometer su fichaje, ha visto como el que fuera centrocampista del Atlético de Madrid y del Arsenal ha sido puesto en libertad condicional. Acusado de cincos cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por tres mujeres, en unos hechos presuntamente sucedidos entre 2021 y 2022, el centrocampista será juzgado el próximo 2 de septiembre.

Thomas Partey, al que no se le pidió que realizara declaraciones, lleva siendo investigado desde hace dos años y medio, aunque se hizo publica la denuncia hasta el pasado 4 de julio, cuatro días después de terminar su contrato con el Arsenal. El ghanés no podrá tener contacto directo e indirecto con las denunciantes y su caso se ha transferido a un tribunal de la Corona para su próximo juicio, el 2 de septiembre en Old Bailey, l tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

La condición del Villarreal para fichar a Thomas Partey

Así pues, el Villarreal, que ha visto como gran parte de su afición se ha opuesto al fichaje de Thomas Partey, se expone a un riesgo de afrontar su contratación antes de dicha fecha.

Si bien el submarino amarillo estaba decidido a acometer su fichaje siempre y cuando la situación judicial se resolviera a su favor, el mercado en LaLiga EA Sports cierra el sábado 30 de agosto, es decir, tres días antes de que Thomas Partey sea juzgado.