Larimar City & Resort, un paraíso para los amantes de la equitación

En lo alto del acantilado de Punta Cana, con vistas que se extienden desde Costa Bávaro hasta Punta Cana, y divisándose el Mar Caribe, se construye una ciudad que cambia la forma en que se vive, se invierte y se disfruta el Caribe: Larimar City & Resort. Se trata de un proyecto que muestra la evolución del urbanismo de lujo en República Dominicana, alineándose también con la creciente presencia del país en el deporte más bonito del mundo, la hípica.

Es un escenario en el que convergen tecnología, naturaleza y sofisticación, Larimar es la primera ciudad inteligente del Caribe. Cuenta con una propuesta integral que cambia el sentido de lo que significa vivir bien. Pero también y algo quizá menos conocido hasta ahora, se trata de un entorno ideal para la práctica de la equitación. La hípica ha dejado hace tiempo de ser una práctica reservada para unos pocos entusiastas y República Dominicana cada vez está más presente en los grandes escenarios internacionales del mundo hípico. Prueba de ello son figuras como Yvonne Losos de Muñiz, la primera amazona en representar al país en unos Juegos Olímpicos (Río 2016) y que repitió presencia en Tokio 2020 y París 2024. Losos de Muñiz acumula más de una docena de medallas tanto individuales como por equipos en distintos escenarios y competiciones. Además, Yvonne es miembro del Comité de Atletas de la Federación Ecuestre Internacional y del International Dressage Riders Club.

No es la única dominicana que brilla fuera de las fronteras del país. Joel Rosario es uno de los mejores jockeys que tiene la nación y se ha hecho notar en algunas de las carreras más importantes del mundo. Se ha impuesto en el Derbi de Kentucky, la Dubai World Cup, la Breeders’Cup Classic, la Pegasus World Cup, Whitney Stakes, Belmont Stakes... Rosario fue incluido en 2024 en el National Museum of Racing and Hall of Fame, una distinción que sólo reciben los mejores jockeys del turf mundial.

Juan José Bancalari fue el reciente vencedor del Palm Beach Equine Clinic Grand Prix de Wellington International junto a "Cascáis HC", yegua criada precisamente en República Dominicana. Esto habla de un país que ya no sólo compite en los mejores escenarios posibles, además cría calidad.

En este contexto de crecimiento deportivo, Larimar City & Resort es el lugar ideal para acoger a quienes buscan un entorno íntegramente preparado para el bienestar, el contacto con la naturaleza y el deporte en los más altos niveles. La Fase 1 del proyecto, cuya entrega está prevista para finales de 2026, es el comienzo de esta visionaria ciudad. Gracias a su cuidada planificación desde el primer día se ofrece una experiencia completa. Las residencias abarcan desde apartamentos de lujo hasta villas privadas con piscina y se distribuyen en una trama urbana que respira por todas partes modernidad y armonía.

Pero Larimar es más que sus propiedades... es una ciudad construida alrededor del bienestar. Los clubes de playa son espacios idílicos donde relajarse frente a playas artificiales de agua cristalina o disfrutar de un cóctel en un restaurante junto a una piscina infinity. Las zonas para eventos, los chill out y los restaurantes con alta cocina son los encargados de hacer de cualquier día, una ocasión especial.

La ciudad también alberga un campo de golf de 9 hoyos y próximamente contará con otro de 18, integrándose ambos con naturalidad en el paisaje tropical.

El cuidado personal también está recogido dentro de Larimar, siendo el Beauty District el enclave pensado para ello… desconexión, equilibrio físico y estética en un mismo lugar. Además existen áreas exclusivas para el fitness, rutas para caminar o correr y espacios deportivos que invitan a mantenerse activo. Todo esto se complementa con servicios imprescindibles, como son: centros de salud, zonas educativas, áreas comerciales y parques familiares.

La calidad de vida no se promete en Larimar: se entrega desde el primer momento. La construcción de Larimar City & Resort coincide con un buen momento para República Dominicana. En las últimas décadas, el país ha tenido sólidas actuaciones en los Juegos Panamericanos, en los que lleva participando desde 1955 y siendo sede en 2003. El suelo dominicano será anfitrión de la Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en 2027 haciendo de la nación un gran centro deportivo y diplomático.

La Federación Dominicana de Deportes Ecuestres trabaja para construir una base que permita no sólo competir, sino desarrollar el talento local. Larimar City & Resort es la nueva forma de pensar el Caribe como una tierra de oportunidades que se reinventa constantemente. Larimar habla de futuro y ahí la hípica, el deporte y el lujo se dan la mano en una ciudad exquisita.