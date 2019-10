Las palabras de Djokovic sobre Nadal en Shanghái

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró este martes que siente la presión de hacerlo bien en el Masters 1000 de Shanghái para evitar que el español Rafa Nadal pueda arrebatarle el número uno durante el resto de la temporada en pista cubierta. "Aunque he estado en esta posición muchas veces antes, Rafa ha tenido un año increíble hasta ahora y tengo que hacerlo bien aquí para tener una oportunidad de enfrentarme a él en la temporada de pista cubierta", apuntó el tenista en rueda de prensa.

Por segundo año consecutivo Nadal no ha viajado a China por problemas físicos y, puesto que Djokovic ganó el torneo en Shanghái el año pasado, solo defiende puntos y necesita quedar en la misma posición para no perderlos. El serbio debutará en Shanghái este miércoles contra el canadiense Denis Shapovalov, número 36 del mundo.

Hace cinco semanas el número uno del mundo tuvo que abandonar el Abierto de Estados Unidos en octavos por una lesión en el hombro izquierdo que lo mantuvo varias semanas alejado de las pistas. VO¡olvió en Tokio y ganó el título. "Estoy encantado de volver a jugar bien. Para mí estar sano es importante porque me retiré del US Open y fue difícil de tragar. Después de eso pensé que no iba a jugar la gira asiática pero el hombro ha reaccionado muy bien al proceso de rehabilitación, y jugué realmente bien en Japón", apuntó el tenista.

Aún así, 'Nole' añadió que todavía necesita "un par de semanas más para recuperar el cien por cien y no estar preocupado" porque, aunque no siente dolor, todavía juega con cautela. (Efe)