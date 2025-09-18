Lewis Hamilton elogia a Fernando Alonso: “Agradezco que siga, significa que es mayor que yo”

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1, ha vuelto a mostrar su carácter cercano y sentido del humor al referirse a su veterano compañero de parrilla, Fernando Alonso. Durante una reciente entrevista, Hamilton comentó con una sonrisa que aprecia profundamente que Alonso siga compitiendo, destacando la experiencia y longevidad del piloto asturiano en un deporte tan exigente.

“No pienso parar pronto, y agradezco mucho que Fernando siga, porque significa que es mayor que yo. Sí, voy a seguir hasta que cumpla 50”, afirmó Hamilton, dejando ver su ambición de prolongar su carrera mientras reconoce el esfuerzo que implica mantenerse competitivo a nivel profesional. Estas palabras reflejan no solo el respeto entre ambos pilotos, sino también la camaradería que se ha desarrollado a lo largo de más de una década compartiendo pista.

Fernando Alonso, quien recientemente cumplió 44 años, continúa demostrando una forma física excepcional y una motivación que lo mantiene entre los mejores del campeonato. Su perseverancia y dedicación se reflejan en cada carrera, consolidándolo como uno de los pilotos más longevos y consistentes de la Fórmula 1 moderna. Su capacidad para mantenerse al más alto nivel ha sido un ejemplo de disciplina y pasión por el automovilismo, inspirando tanto a compañeros como a jóvenes promesas del deporte.

Por su parte, Lewis Hamilton se enfrenta a nuevos retos tras su traslado a Ferrari desde Mercedes, buscando adaptarse a un equipo distinto y a un coche con características diferentes. Actualmente, el británico se encuentra por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc, lo que ha generado críticas y presión mediática. Sin embargo, Hamilton mantiene su determinación y compromiso con el campeonato, dispuesto a luchar por cada punto y a seguir aprendiendo en su nueva etapa.

El próximo Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú será una oportunidad clave para Hamilton de demostrar su valía y continuar acercándose a sus objetivos con Ferrari. Mientras tanto, la interacción entre Hamilton y Alonso recuerda a los aficionados la dimensión humana del deporte: la competencia no está reñida con el respeto y la admiración mutua entre pilotos que han dedicado su vida a la Fórmula 1.

Con declaraciones como estas, Hamilton muestra que la pasión por correr y el compañerismo pueden coexistir, y que la edad, lejos de ser un impedimento, se convierte en un motivo de reconocimiento hacia quienes siguen demostrando su talento y compromiso en la pista.