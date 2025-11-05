Sección patrocinada por
¡Insólito!
La leyenda de la NFL Tom Brady revela haber clonado a su perro muerto hace dos años
Después de la muerte de Lua, Brady consiguió una perra idéntica, Junie, que ahora ha confirmado que es un clon creado a partir de su sangre.
En el deporte, hemos vividos innumerables historias de amor de los atletas con sus mascotas y el dolor que ha supuesto su pérdida. Hace unas semanas el mundo del deporte se vio conmocionado por la triste despedida de Hamilton a su mascota y poco después con el llamamiento desesperado de un futbolista para encontrar a su compañero canino. Aaron Ramsey atraviesa una situación dolorosa después de que su mascota Halo, de raza beagle, se extraviara de un centro de cuidados caninos en México. Tras los esfuerzos por encontrarlas el futbolista, destrozado, tomó la decisión de abandonar Pumas, el club que lo fichó como una de sus estrellas para esta temporada.
Tal vez ambos sigan el camino emprendido por un deportistas han encontrado la solución para mitigar su pérdida.
Tom Brady ha clonado a su perro a partir de su querida mascota que murió hace dos años y ahora está inmerso en un nuevo proyecto para traer de vuelta al lobo gigante que se extinguió hace 10.000 años.
Brady es inversor en una empresa que clona mascotas y revive animales extintos. Después de la muerte de Lua, Brady consiguió una perra idéntica, Junie, que ahora ha confirmado que es un clon. Brady compartió la noticia ayer junto con Colossal Biosciences, una empresa en la que es inversor. Colossal Biosciences anunció la adquisición de otra empresa de biotecnología, Viagen Pets and Equine.
Viagen es conocida por clonar a la perra de Barbara Streisand, que murió en 2017. La compañía también clonó al perro de Paris Hilton en dos cachorros después de que desapareciera en 2022.
Viagen tiene “licencias exclusivas y acceso a las tecnologías innovadoras” creadas por el Instituto Roslin de Edimburgo, conocido por clonar a la oveja Dolly en la década de 1990.
Clonada a partir de su sangre
La perra de Brady, Lua, fue clonada utilizando sangre recolectada antes de su muerte en 2023. “Amo a mis animales. Significan el mundo para mí y mi familia”, afirmó Brady.
“Hace unos años, trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de la perra anciana de nuestra familia antes de que falleciera”.
Brady agregó que la compañía “le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestro querido perro”.
También continuó diciendo que está “emocionado de cómo la tecnología de Colossal y Viagen juntas puede ayudar a ambas familias que pierden a sus queridas mascotas, al tiempo que ayuda a salvar especies en peligro de extinción”.
Este año, la compañía anunció la “desextinción” del lobo gigante utilizando su tecnología. ¡Estoy muy orgulloso del equipo por el arduo trabajo, la pasión y las incontables horas que se han dedicado a este proyecto!”, dijo Brady en una historia de Instagram. El mismo tipo de tecnología se utilizó para clonar al perro de Brady.
