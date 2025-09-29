Muere Roscoe, el perro de Hamilton: "Perderlo es desgarrador"

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, atraviesa un momento de profundo dolor tras anunciar la muerte de su inseparable perro Roscoe, un bulldog que lo acompañó durante más de una década y que se había convertido en parte esencial de su vida pública y privada.

La noticia la ha compartido el propio Hamilton en sus redes sociales, acompañada de un conmovedor mensaje a su mascota. “Después de cuatro días conectado a soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que enfrentar la decisión más difícil de mi vida: dejar ir a Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, expresó el siete veces campeón del mundo, junto a varias imágenes muy tiernas del animal.

El piloto describió a Roscoe como “un ángel y un verdadero amigo”, asegurando que se siente agradecido y honrado por haber compartido tantos años a su lado. “Traerlo a mi vida fue la mejor elección que hice. Aunque perderlo es desgarrador, siempre guardaré los recuerdos y el amor que nos unió. Amar así y ser amado de vuelta es una de las experiencias más hermosas que la vida puede ofrecer”, añadió.

Hamilton también ha recordado a su anterior mascota, Coco, pero reconoce que nunca antes había tenido que enfrentarse a la decisión de sacrificar a un perro. “Es una de las experiencias más dolorosas que he vivido, y ahora siento una conexión aún más fuerte con quienes han pasado por la pérdida de un compañero tan querido”.

Roscoe falleció el domingo 28 de septiembre por la noche, en los brazos del piloto. La publicación de Hamilton, que rápidamente se ha viralizado, ha generado miles de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores y de la comunidad del automovilismo.

Más que una mascota, Roscoe ha sido una figura reconocida en el paddock de la Fórmula 1, donde solía acompañar a Hamilton en los circuitos y hasta protagonizó campañas junto al piloto. Hoy, el mundo del deporte despide a un perro que ha dejado huella y a un campeón que sufre la pérdida de su más fiel amigo.