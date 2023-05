Lío monumental: Australia exige que se retire un artículo por identificar a una futbolista trans que mandó a una rival al hospital

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Un debate que es especialmente agrio en Estados Unidos donde la inclusión trans en las categorías femeninas ha saltado de las instituciones deportivas a los tribunales.

Las polémicas en torno a las ventajas físicas de estas deportistas se suceden y ahora en Australia un nuevo escándalo ha indignado a las redes. Al parecer, el Gobierno habría pedido al medio feminista Reduxx la retirada del artículo "Un YouTuber que se identifica como trans recibe miles de quejas por jugar en la liga de fútbol femenino, donde lesionó a jugadoras" por revelar la identidad de la futbolista transexual. "El gobierno australiano se ha puesto en contacto con Reduxx y nos ha aconsejado que censure o elimine un artículo que publicamos el 1 de abril. El artículo identificaba a un activista trans acusado de lesionar a jugadoras en un partido de fútbol femenino. Por ello, nos han dicho que violamos la legislación australiana", afirman en su perfil de Twitter.

Los usuarios no han tardado en criticar lo que consideran un acto de censura y una decisión que perjudica a las mujeres frente al colectivo trans. "Parecería que al gobierno australiano debería preocuparle que un jugador transidentificado lesione a jugadoras de fútbol femenino. Pero no. Le preocupa que se denuncie", afirman desde la Plataforma "Contra el borrado de las mujeres".

Según se relataba en dicho artículo, una liga australiana de fútbol amateur estaba recibiendo múltiples críticas de padres y jugadoras expresando su frustración tras enterarse de que "un hombre que se identifica como mujer ha estado dominando la liga de fútbol femenino y lesionando a jugadoras". La League One de fútbol de New South Wales, Australia, tiene cinco jugadores varones que se dicen trans, pero uno en particular ha liderado la tabla de goleadores de la primera categoría, con siete tantos.

Los informes iniciales de The Daily Mail Australia habían optado por no identificar al jugador, censurando imágenes de él y negándose a proporcionar su nombre. Sin embargo, Reduxx confirmó que el jugador es el YouTuber y activista trans Riley J. Dennis. Dennis, de 30 años, que juega en el Inter Lions FC, lesionó a mujeres del equipo rival, mandando al hospital a una de ellas.

Las críticas no se hicieron esperar y Football NSW decidió borrar a Dennis de su página web, sustituyendo su nombre por “Inter Player”, algo que molestó a los padres de sus rivales. "¿Por qué? ¿Por qué se protegen los sentimientos de los jugadores transgénero mientras que se ignora a las mujeres y sus padres que plantean inquietudes?' afirmó una de las madres.

Otros muchos aficionados recurrieron a las redes sociales para denunciar lo que está ocurriendo en el fútbol australiano y recriminar a Inter Lions FC que permita que Dennis juegue entre mujeres.

“Hay hombres biológicos adultos, y no es solo uno, son varios, jugando en las competiciones de la liga estatal femenina de Nueva Gales del Sur, en la que participan chicas adolescentes y mujeres jóvenes. Vergüenza debería darles a esos clubes, que han tirado por la borda cualquier atisbo de moral, para consentir esto con tal de poder ganar" se puede leer en uno de los comentarios. Otros padres acusan a la liga australiana de tener más en cuenta "los sentimientos trans" que sus denuncias.

Los grupos de defensa de los derechos de la mujer también condenaron a Football NSW por poner en peligro a las jugadoras. “Football NSW no ha sido capaz de responder a estas simples preguntas: ‘¿Qué es una mujer?’ y ‘¿Para qué tener una división femenina si los hombres pueden jugar en ella?’ Han fracasado a la hora de salvaguardar la equidad y la seguridad de niñas y mujeres”, afirma Kirralie Smith, portavoz de Binary Australia, en una declaración al Daily Mail.

Ahora, la petición del Gobierno australiano ha sido denunciada por quienes consideran que se trata de un nuevo caso de censura a los que se atreven a criticar la inclusión trans en el deporte.

En España, desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ya demostraron no están dispuestos a tolerar voces críticas a su controvertida ley y prueba de ellos fue el veto a la abogada experta en derecho deportivo Irene Aguiar, que ella misma denunció a través de Twitter.

Aguiar tenía previsto participar en III Congreso Estatal de la Mujer y Deporte previsto para los pasados 2 y 3 de diciembre. Recibió la invitación hace meses y aceptó con gusto: se celebraría en su ciudad natal y versaría sobre el tema que investiga: La salud de las mujeres en el Deporte. Pero la sorpresa le llegó la semana pasada, cuando el Cabildo de Gran Canaria -gobernado por Nueva Canarias, PSOE y Podemos– canceló el congreso por las críticas que podrían verterse contra la ley trans, que preconiza que los deportistas compitan en función al género con el que se autoperciben y no bajo su condición biológica.

“Bueno, pues ya me ha tocado: han censurado una mesa en la que iba a participar. Pronto podré contar más, pero son muy malos tiempos para la lírica” denunciaba la letrada.

Las federaciones internacionales han iniciado una senda revisionista para vetar su participación pero el debate sobre la inclusión trans en el deporte no amaina.