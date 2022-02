¿Por qué deben existir las categorías deportivas divididas por sexo biológico? 12 evidencias que retratan la “ventaja trans”

Las “graves consecuencias” que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino se han puesto de manifiesto con el caso Lía Thomas y son objeto de debate no solo en Estados Unidos sino también en España. Si el pasado mes de diciembre, una investigación militar publicada en el British Journal of Sports Medicine, sugería que las mujeres transgénero mantienen una ventaja atlética sobre sus compañeras cisgénero incluso después de un año de terapia hormonal, ahora un hilo publicado en Twitter trata de ahondar en esta tesis.

Precisamente, este pasado fin de semana, la Conferencia Internacional en Defensa de las Categorías Deportivas Femeninas analizó en Madrid la participación de atletas transgénero en categorías femeninas. Entre las entidades promotoras de la iniciativa, figuran la Asociación de Futbolistas Españoles, la Real Federación Española de Atletismo, la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional (AMDP), la Federación Española de Tiro con Arco y otras plataformas como la Alianza Contra el Borrado de la Mujer (CBM), que aglutina a un centenar de organizaciones feministas. También participarán organizaciones de Reino Unido, Canadá y EEUU como Fair Play For Women y Save Women´s Sports.

Desde diferentes sectores del feminismo y del deporte, denuncian que el texto conocido de la nueva Ley del Deporte, perjudica a las mujeres deportistas cuando permite la participación de personas transfemeninas y transgénero en las categorías femeninas. “A esto se suma una nueva norma, ya aprobada en el Consejo de Ministros, que admite que cualquier persona pueda cambiar su sexo registral sin tener que obtener un diagnóstico médico de disforia. Todo esto abre la puerta a la participación de nacidos varones en competiciones deportivas femeninas, dando pie a que el deporte femenino sea copado por personas con ventaja competitiva sobre las deportistas. Si se elimina el sexo para establecer las categorías deportivas, las mujeres desaparecerán de gran parte del deporte. Es dopaje de género”, sentencian.

La asesora jurídica especialista en derecho deportivo y perteneciente a la plataforma Save Women’s Sports, Irene Aguiar, desgrana en un hilo en su perfil de Twitter las evidencias que constatan la necesidad de mantener las categorías deportivas divididas atendiendo al sexo biológico. “Hombres y mujeres somos diferentes. Se debe a lo que denominamos “dimorfismo sexual”, lo que implica que el macho y hembra de la especie son diferentes. No es exclusivo de los humanos, no somos para nada especiales en esto. En los mamíferos suele determinar que el macho sea mayor que la hembra. Uno de los culpables de ello es la testosterona. A partir de la pubertad masculina, los niveles de testosterona masculina aumentan y se estabilizan alrededor de 20 veces más altos que en las mujeres. Así, los niveles habituales de testosterona en una mujer oscilan entre 0,12 y 1,79 nanomoles por litro de sangre y, en los hombres, entre 7,7 y 29,4″, comienza exponiendo Aguiar.

“La testosterona -prosigue- produce un desarrollo que hace que el hombre tenga, entre otros, más altura, más masa total y muscular, mayor densidad muscular y ósea, mayores pulmones y corazón, menor masa grasa, hombros y torax más anchos, caderas más estrechas. Esto se traduce, entre otros, en que los hombres son un 50-60% más fuertes, un 10-15% más rápidos y tienen una capacidad 30-40% mayor para producir fuerza/potencia”.

¿Qué pasaría en unos Juegos mixtos?

Aguiar desgrana además las ventajas deportivas por sexo en las diferentes disciplinas, algo que es fácilmente observable a través de las marcas deportivas. Pero si hay algo curioso en su investigación es el análisis de que habría pasado si los últimos Juegos Olímpicos hubiesen sido mixto. “¿En qué posición hubiera quedado la ORO femenino? En maratón: la 71ª En natación aguas abiertas: la 23ª En triatlón: la 49ª (de 51 participantes)...” explica. “En atletismo 100m, 400m y 800m no se hubiera clasificado ni una mujer ni para las semifinales. No hubieran participado mujeres” sentencia.

Ventajas que nunca desaparecen

Una vez comparados los resultados deportivos femeninos y masculinos, Aguiar entra de lleno en la “injusticia” que supone la inclusión de Atletas trans cuya ventaja ni siquiera desaparece con el tratamiento de supresión de testosterona. “Esta ventaja no desaparece con el tratamiento de supresión de testosterona. Éste reduce el desempeño -se puede perder masa muscular-, pero no hace desaparecer todo lo adquirido, ni cambia la estructura ósea, ni disminuye la altura, ni hace decrecer el corazón o los pulmones”, afirma acompañando sus datos de estudios científicos que demuestran que “las mujeres trans son más fuertes que la mujer media y los hombres trans son más débiles que el hombre medio” .

En definitiva, y según diversos estudios, "las mujeres trans son más fuertes que la mujer media y los hombres trans son más débiles que el hombre medio"

“Que las mujeres trans retienen ventaja respecto de las mujeres lo han reconocido hasta los propios miembros del COI. Aquí Joanna Harper, mujer trans, asesora del COI y partícipe en las directrices trans de 2015, quien lo ha reconocido en varias ocasiones” escribe acompañando su mensaje de un vídeo. Igualmente crítica se muestra con el caso Lia Thomas, que ha pasado del que ha pasado del ranking 462 de hombres al 1 de mujeres y advierte de que no es un caso único. “Women Are Ovarit” están trabajando un listado de las mujeres que deberían haber hecho podio, de no ser por la participación de una mujer transexual y ya han constatados más de 100 casos.

Aguiar denuncia que permitir competir conforme a la identidad de género en lugar de sexo se hace en pro de una mal entendida “inclusión”. Pero no lo es: “cada inclusión de una persona biológicamente hombre supone la exclusión de una mujer de la competición, de la clasificación, del podio y/o del récord” y subraya el grave perjuicio que supone para las mujeres deportistas más allá de lo meramente deportivo. “Se priva a las mujeres -alerta- de poder participar en igualdad de condiciones, de obtener premios, becas, patrocinios, motivación. En el deporte compiten los cuerpos, no las identidades Es por eso que, si nos importa el deporte femenino, las categorías por sexo biológico se deben mantener”.

La situación en España tampoco queda excluida de este análisis y se denuncia la situación del deporte femenino en 9 comunidades autónomas en las que no se respetan los criterios de las federaciones internacionales.

Parece de sentido común, ¿verdad?

La denuncia del feminismo

Las tesis de Aguiar son ampliamente compartidas por el feminismo español, que exige al Gobierno que recapacite y de marchas atrás con una ley que aún no ha llegado al Congreso. Desde la Alianza contra el Borrado contra las mujeres, consideran que no se trata de una simple controversia entre los que están a favor o en contra de la participación de deportistas transgéneros en las categorías femeninas sino de una amenaza real para las atletas. “El debate es que con la simple declaración de autoidentificarse como mujeres y reducir la testosterona hay varones compitiendo contra mujeres, robando podios a las mujeres. Es dopaje de género. Dopaje porque las investigaciones muestran cómo desarrollarse con testosterona concede ventajas competitivas que no desaparecen nunca. La ley de Deporte de @sanchezcastejon, que no habla de transexualidad sino de “identidad”, traerá ese dopaje al deporte español”, sentencian.

La publicación de Aguiar, que forma parte de su trabajo “Deporte femenino y personas transexuales: una aproximación a la situación actual”, no ha pasado desapercibida en redes sociales donde cuenta con cientos de comentarios y casi 6.000 “Me gusta”.