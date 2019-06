Los 10 momentos más importantes de la carrera de Fernando Torres

27 de mayo de 2001. El debut con 17 años

"Todo el mundo estaba con la ilusión de que debutase ya, y yo lo iba a poner a jugar. Entendía que la incorporación de él nos podía ayudar a romper un partido espeso, y además no nos valía otra cosa que no fuera ganar", recordó el técnico en una entrevista a EFE. Fue el inicio de todo lo que vino después. Entonces, tenía 17 años. "Se hicieron realidad muchas cosas en ese momento. Era un sueño que llevaba desde muy pequeño", valoró entonces el futbolista.

3 de junio de 2001. El primer gol en Albacete

2 de noviembre de 2003. El golazo al Betis

4 de julio de 2007: "Espero que esto sea un hasta luego"

11 de agosto de 2007. Debut en la Premier

29 junio de 2008. Gol a Alemania en la Eurocopa

11 julio 2010. Campeón del Mundo

31 enero de 2011. Ficha por el Chelsea

4 de enero de 2015: Torres llena de ilusión el Calderón

Parecía un día de partido en el Calderón, coches en las aceras, riadas de gente, colas interminables... Era el momento esperado durante años por la afición del Atlético, la vuelta a casa de Fernando Torres, que desbordó todas las previsiones, con 50.000 espectadores en las gradas para aclamar a su 'Niño', de regreso.

En una presentación nunca vista en el Manzanares, seguramente irrepetible jamás, un cuarto de hora antes de las 14.00 horas, con el '19' a la espalda, acompañado de sus dos hijos, salió del túnel de vestuarios. El estadio estalló de júbilo. "Es muy bonito volver a casa. Algún día me tendréis que explicar que he hecho yo para que me tratéis así de bien. Llevaba mucho tiempo esperando este momento (...) Gracias de corazón. Siempre estáis por encima de lo que uno puede esperar", dijo ese día a la afición del equipo de su vida.

"No había un motivo para acercarse al Calderón aquella mañana, es como un hijo se va de casa y vuelve a los siete años y su familia está ahí para decirle 'hola'. Así me sentí yo y fue el momento más especial que he vivido como futbolista. Y no ha sido ni un partido ni un gol", rememoró después sobre aquel recibimiento.