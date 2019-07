Los planes de Nadal tras su eliminación en Wimbledon

Rafa Nadal repitió la actuación del año pasado en Wimbledon, por lo que se mantendrá con los mismos puntos que tiene hasta ahora en la clasificación ATP. Si Federer vence la final a Djokovic arrebatará al español el número dos del mundo, por muy poco margen, pero desde hace tiempo esa no es una motivación para Rafa. El ránking es consecuencia del juego, y él lo que quiere es jugar sano y la mejor noticia de abril a aquí, aparte de ganar su duodécimo Roland Garros, es que lo ha podido hacer. Tras meses de problemas físicos, Nadal ha podido competir y ahora parará durante un mes más o menos antes de afrontar una parte complicada de la temporada para él.

La pista dura, su tortura por las lesiones

El próximo gran reto es el Abierto de Estados Unidos, donde Nadal llegó el año pasado a semifinales y no pudo acabar el encuentro con Del Potro porque sus maltrechas rodillas dijeron basta. No fue una excepción en los torneos de pista dura. Desde enero del año pasado lo normal ha sido que Rafa no haya podido acabar o no haya podido disputar los torneos en este tipo de superficies, donde las frenadas son muy bruscas y las rodillas y las articulaciones sufren. En enero de 2018 se retiró del Abierto de Australia por una dolencia en el psoas ilíaco, después no pudo jugar ni Acapulco ni Indian Wells ni Miami. En septiembre sí fue a Toronto (y ganó), se saltó Cincinnati y en el Abierto de Estados Unidos llegó la lesión contra Del Potro, lo que le obligó a parar lo que restaba de curso. En 2019 sí acabó el Abierto de Australia (perdió la final con Djokovic), en Acapulco lo eliminó pronto Kyrgios y en Indian Wells las rodillas volvieron a quejarse y se retiró antes de jugar la semifinal con Federer. No pudo ir a Miami. Ahora vuelve la superficie temida y Nadal seguramente juegue en Canadá para defender sus puntos y si avanza rondas, no dispute Cincinnati para protegerse y poder llegar en condiciones a Estados Unidosel segundo Grand Slam que más veces ha ganado (12 Roland Garros, 3 Abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon y 1 Abierto de Australia). En 2018 su lesión en Nueva York también la propició el desgaste, ya que tuvo partidos muy exigentes contra Khachanov, Basilashvili y Thiem en tercera ronda, octavos y cuartos. Lo que le queda de temporada a Nadal está pendiente de su físico.