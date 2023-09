Lydia Valentín, adiós a una deportista y competidora ejemplar

El deporte español despidió ayer a otra de sus pioneras. Lydia Valentín (10-2-1985, Camponaraya), campeona olímpica, mundial y de Europa de halterofilia, dijo adiós «feliz, llena, tranquila y agradecida» en la sede del Comité Olímpico Español. «Se debería estudiar todo lo que ha hecho Lydia en el deporte», aseguró el presidente del COE Alejandro Blanco.

La haltera leonesa fue una de las referencias mundiales de su deporte en la pasada década. Oro olímpico en Londres 2012, plata en Pekín 2008, bronce en Río 2016, dos títulos mundiales (2017 y 2018), cuatro europeos (2014, 2015, 2017 y 2018) y quince campeonatos de España consecutivos entre 2004 y 2018 en una disciplina salpicada por el dopaje y en la que ella fue un ejemplo a seguir. «Quiero dar las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que me han acompañado en mi carrera deportiva. Gracias por creer en mi y por su apoyo. Por eso, más que una despedida, me gustaría que fuera una celebración a mi trayectoria deportiva», comentó la berciana en su acto de despedida.

«He conseguido mucho más de lo que imaginé. He puesto a mi deporte en lo más alto del mundo. A partir de hoy comienza una nueva vida que estará llena de éxitos, ya que llevo los valores del deporte que he aprendido», confesó para asegurar que siempre estará «unida» a la halterofilia.

Lydia Valentín no competía desde los Juegos Olímpicos de Tokio el 2 de agosto de 2021 debido a una lesión en la cadera. Su objetivo era intentar llegar a París 2024. Para ello se inscribió en el Gran Premio de La Habana, que se disputó en junio, pero finalmente no participó por esa lesión. El problema en la cadera también la ha impedido acudir al último Mundial clasificatorio para los Juegos. Ahí se rindió. «Tenía la ilusión de ir a París, pero los Juegos te exigen mucho. Quedan 300 días y hay que dar lo máximo, pero con una lesión de cadera que he tenido es complicado. Tenía claro que no iba a competir si no soy la de siempre. He conseguido todo y volver a competir y saber que lo que voy a conseguir ya lo tengo, después de un año y pico lesionada, me hace pensar en mi salud. Esta decisión es meditada, pero me voy plena y muy feliz. No me siento triste. Es brutal que la gente me recuerde con la halterofilia, un deporte que no es una potencia en España», apuntó.

El acto fue multitudinario y también contó con la presencia del presidente del CSD Víctor Francos. «El deporte de élite es muy complicado y hay muchas cosas a las que renunciar. Empieza una nueva vida y unos nuevos horizontes. Las competiciones, las medallas y los triunfos son muy importantes, pero pienso que es más importante el legado porque el deporte de élite se circunscribe a unos años determinados y el legado es eterno. El tuyo forma parte del deporte español», afirmó Francos.

Alejandro Blanco, uno de sus mayores admiradores, resaltó la capacidad competitiva de Lydia y su condición de deportista ejemplar: «Lo conseguido por Lydia tiene un mérito tremendo. Algo que la hace especial y única. Eres un ejemplo del deporte limpio. Ha habido casos en tu deporte muy complicados y no has competido en igualdad de condiciones. Tu vida es una leyenda porque todos los éxitos que tienes pasarán siglos hasta que alguien los repita. De Camponaraya al cielo, eres única e irrepetible».