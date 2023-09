¡Sentenciada!: el despido de Montse Tomé forma parte del acuerdo con las futbolistas

Fueron más de siete horas de negociación para alcanzar un principio de «acuerdo» del que sólo se descolgaron dos jugadoras: Mapi León y Patricia Guijarro. Un pacto que ayer se visibilizó en la ausencia de sanciones a las dos futbolistas que abandonaron la concentración y en el despido de Andreu Camps, secretario general de la RFEF y mano derecha de Rubiales.

La salida del representante federativo era la pieza clave para las futbolistas, que no entendían la reforma de la institución si no salía el que fue el brazo armado del expresidente Luis Rubiales. Pero no será la única salida. El responsable de integridad, Miguel García Caba, Rubén Rivera, responsable de marketing e incluso Tomás González Cueto, asesor jurídico externo podrían dejar sus cargos en las próximas horas.

Una "operación limpieza" que también afectará a la flamante seleccionadora. Montse Tomé no cuenta con la confianza de las jugadoras, aplaudió a Rubiales en la polémica Asamblea en la que se negó a dimitir y su órdago con la lista sin previo aviso ha acabado por confirmar la fractura definitiva.

Y es que todo indicaba desde su nombramiento que la nueva seleccionadora no lo tendría fácil. De hecho, muchas se mostraron críticas con el nombramiento de Tomé y advirtieron de que no era suficiente para propiciar su vuelta. No en vano, una de las exigencias de las jugadoras era actuar contra todos los que aplaudieron a Rubiales y Tomé lo hizo. Una de las más críticas ha sido Vero Boquete, que en la revista alemana Der Spiegel ha puesto en duda la elección para el banquillo de La Roja: "Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias", dijo. Según Boquete, el mensaje que se quería enviar era que "como ahora entrena una mujer, las jugadoras no pueden seguir quejándose".

El polémico mensaje de Rubiales

Pero si las jugadoras no acogieron de buen grado su llegada, Rubiales echó más leña al fuego sobre la idoneidad de este nombramiento. Durante su entrevista con Morgan, el ex mandatario de la RFEF leyó un mensaje de apoyo en su móvil que no pasó desapercibido y que muchos no tardaron en atribuir a Montse Tomé.

Rubiales leyó el texto que recibió tres días después de la final. "Me lo envió una mujer, una persona del staff, apoyándome", que posteriormente dimitió y mostró el máximo rechazo tanto al beso como a su reacción. En un momento de su charla con Morgan, Rubiales decidió señalar, sin personificar, a “una persona que estaba en el bus”, “del staff”, cuando las jugadoras bromearon con él y le pidieron otro beso a Hermoso. “Quiero leer un mensaje. Tres días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’. Después, esta persona, junto con 10 más, firma una carta en la que dice que mi acto fue machista”, hizo público.

"Blanco y en botella", no tardaron en afirmar muchos usuarios en redes sociales tras escuchar el mensaje. Y es que Montse Tomé fue una de las que aplaudió a Luis Rubiales en la polémica Asamblea de la RFEF y la que recibió la oferta de convertirse en la directora deportiva de "La Roja".

Ahora su futuro está en el aire y, según adelanta "ABC", el Gobierno se ha comprometido con las jugadoras para que después de los dos primeros partidos de la Nations League, Montse Tomé sea cesada de sus funciones como seleccionadora. Por tanto, tras los partidos ante Suecia y Suiza podría verse obligada a dimitir o el CSD entrar para despedirla. Las jugadoras la consideran parte del pasado.