El Madrid se lleva un simulacro de partido ante el colista (86-79)

A dos semanas para la Copa, el Madrid resolvió uno de los pocos partidos de trámite que concede la Euroliga. La visita del ASVEL Villeurbanne permitió a los aficionados que se citaron en el WiZink estar casi tan pendientes de lo que sucedía en la pista como de lo que pasaba en Getafe con el equipo de Ancelotti. Los de Chus Mateo sumaron su vigésimo segunda victoria sin gastar demasiadas energías. Y de eso era lo que se trataba después de un enero con siete partidos de Euroliga. La siguiente cita en Europa será en Milán el 8 de febrero antes del parón más largo de la competición con el actual formato. Los torneos de Copa en los diferentes países y la ventana FIBA en la que competirán jugadores de Euroliga tendrá la competición parada casi hasta marzo. El regreso será el día 29 con la visita del Panathinaikos a Madrid.

Estaba el ASVEL Villeurbanne a rebufo del Madrid bien avanzado el segundo cuarto y en el banquillo local se percibía un ambiente relajado, de partido con digestión sencilla. Campazzo, Deck o Hezonja no transmitían demasiada tensión y eran el reflejo perfecto de la actitud con la que el equipo de Chus Mateo se había tomado la visita del colista. El equipo francés, presidido por Tony Parker, comparecía en Madrid con su tercer entrenador de la temporada y una rotación de apenas diez jugadores. De sus cinco victorias en 24 partidos, tres habían llegado lejos de su pista. Ganó en Kaunas, en Berlín y en Múnich, pero es que en esos partidos estaban De Colo, Luwawu-Cabarrot y Lauvergne. En Madrid no y las ausencias suponían allanar aún más el camino del líder. En la primera vuelta, el Madrid sufrió para ganar en Francia (76-77), pero en el WiZink de sufrimiento no hubo ni rastro.

El ASVEL peleó cuando Paris Lee y Mike Scott se encontraron sin demasiada oposición defensiva. El base contrarrestó a Campazzo de salida y el ala-pívot estadounidense tomó el relevo en el segundo cuarto. Con sus más de 500 partidos disputados en la NBA y su colección de emojis tatuados, Scott se encargó de mantener la igualdad hasta poco antes del descanso. En cuanto el Madrid apretó un poco y Yabusele tuvo uno de sus días inspirados, las diferencias comenzaron a ser más lógicas. La igualdad, irreal en cualquier caso, apenas duró medio partido.

El Madrid no necesitó emplearse a fondo para convencer al ASVEL de que se olvidara de cualquier hazaña. Campazzo se tomó la velada un poco más en serio y con un simple acelerón la ventaja rozó la veintena. El orgullo de los franceses les animó a no irse del partido y bastó para que el Madrid no se lo tomara a título de pachanga. Fue un "sigamos jugando sin hacernos daño". Yabusele (26 puntos y 3 rebotes), Lee (23 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias) y Scott (18 pùntos y 6 rebotes) continuaron sumando en lo que fue un mero simulacro.

86. Real Madrid (24+21+17+24): Campazzo (10), Abalde (3), Hezonja (7), Deck (12) y Poirier (8) -quinteto titular- Causeur (0), Ndiaye (4), Rodríguez (2), Yabusele (26), Rudy (3), Musa (9) y Alocén (0).

79. ASVEL Villeurbanne (18+17+15+29): Lee (23), Jackson (12), Thomas (11), Lighty (3) y Fall (3) -quinteto titular- Ndiaye (6), Yaanov (0), Scott (18) y Kahudi (3).

Árbitros: Belosevic (Ser), Nikolic (Ser) y Cici (Alb). Sin eliminados.

Incidencias: 8.100 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Euroliga.

25ª jornada: ALBA Berlín, 66-Valencia Basket, 81; Bayern Múnich, 72-Olympiacos, 76; Baskonia, 92-Maccabi Tel Aviv, 82; Real Madrid, 86-ASVEL Villeurbanne, 79; Anadolu Efes-Milán (18:30); Zalgiris Kaunas-Panathinaikos (19:00); Estrella Roja-Barcelona (19:00); Virtus Bolonia-Partizán (20:30) y Mónaco-Fenerbahçe (20:30).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (22/3); 2. Barcelona (16/8); 3. Virtus Bolonia (15/9); 4. Fenerbahçe (15/9); 5. Panathinaikos (15/9); 6. Mónaco (14/10); 7. Olympiacos (13/11); 8. Maccabi Tel Aviv (13/11); 9. Partizán (12/12); 10. Valencia Basket (13/12); 11. Baskonia (12/12); 12. Milán (10/14); 13. Estrella Roja (10/14); 14. Bayern Múnich (10/14); 15. Anadolu Efes (9/15); 16. Zalgiris Kaunas (9/15); 17. ALBA Berlín (5/20); 18. ASVEL Villeurbanne (5/20).