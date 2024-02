El Barça ficha a Ricky Rubio y lo inscribirá en la Euroliga

Ricky Rubio volvió a entrenarse con el Barcelona hace unos días a la espera de tomar una decisión. Tal y como informa Marca, el Barça inscribirá al jugador en la Euroliga. Eso sí, el plazo para hacerlo se cierra el miércoles a las 18.00 horas. El club blaugrana respetará los tiempos de Ricky. El jugador decidirá cuándo volver.

"Parece que no ha estado tanto tiempo parado", dijo Grimau. Desde el club están encantados con esta nueva versión de Ricky. Además, el jugador notó el cariño de toda la afición.

Ricky nunca escondió su deseo de volver al Barcelona, pero siempre dio prioridad a la salud mental siendo así un ejemplo de inspiración. El MVP del Mundial 2019 y máximo anotador de los Juegos de Tokio, ya está mucho más cerca de volver de manera oficial.

Un "adiós" emotivo a la NBA.

El deportista ya hizo un primer comunicado hace unas semanas para despedirse de la NBA. "El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. En cierto modo sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no estaba bajo control de la situación. Al día siguiente decidí dejar mi carrera profesional. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que todavía estoy trabajando en mi salud mental. Pero estoy orgulloso de decir que lo estoy haciendo mucho mejor y mejorando cada día. Quería publicar hoy este mensaje para vosotros porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin hoy. Todo empezó en junio de 2009 con la noche del Draft en Nueva York. Qué sueño. Después de jugar 12 años en la liga, con todas sus subidas y bajadas, he coleccionado muchos buenos recuerdos y grandes relaciones. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland. Wow. Gracias!", dijo.