El Madrid sale líder del Clásico (86-79)

El balance del Real Madrid en el arranque de temporada es impoluto. Cinco partidos, cinco victorias y un título, la Supercopa, incluido. Y la víctima en dos de esas victorias ha sido el Barça. Poco más se puede pedir. El equipo de Chus Mateo sumó un nuevo triunfo ante el Barcelona, un equipo con muchísimas cosas que construir a estas alturas de otoño. Importó poco o más bien nada la baja de Tavares. Poirier se agigantó con 22 puntos y 8 rebotes. Campazzo (17 puntos y 5 asistencias) fue tan grande como el francés. El base manejó el partido en los dos lados de la pista.

No estaba Tavares, tampoco Deck, y en el quinteto del Real Madrid Chus Mateo apostó por Ismaila Diagne. Sólo un tal Luka Doncic ha sido más precoz que él en el Madrid. Se esperaba a Poirier como titular y en su lugar apareció un canterano senegalés de 16 años y 2,14 que no hizo olvidar a Tavares, porque eso es imposible, pero no desentonó un segundo. "Con o sin Tavares es diferente", había dicho Grimau apelando a Perogrullo. Diagne anotó la primera canasta del Madrid y cuando se fue al banquillo sus números (5 puntos y 7 rebotes) y su presencia en pista casi las podía firmar el caboverdiano. El Madrid se presentó en el Clásico con una intensidad defensiva de la que careció el Barcelona. Así fue como empezó dominando (11-2), pero las virtudes no taparon la escasez de puntería desde el exterior. El 3/16 en triples que ofrecían los blancos al descanso no era aprovechado por el Barça porque casi estaba en las mismas (3/11).

Los azulgrana reaccionaron a un pobre primer cuarto (13 puntos) cuando rotó el banquillo y sobre todo cuando la defensa exterior del Madrid se ablandó sin Campazzo en pista. Jokubaitis y Darío Brizuela cogieron los mandos cuando el base argentino se tomó una tregua. Los azulgrana también agradecieron los minutos de Nnaji en lugar de Willy Hernangómez. El exNBA sigue buscando su sitio. La baja de Tavares era una magnífica oportunidad para reivindicarse en un partido grande, pero volvió a mostrarse aturdido. Se lo merendó Poirier y los minutos de su compañero de origen nigeriano evidenciaron aún más que Willy está muy lejos de lo que debería ser.

La espesura del Barça se multiplicó en el tercer cuarto. No tener referentes definidos se hace más palpable cuando en el equipo de enfrente todos tienen bastante claro qué hacer y qué no hacer. Nnaji y Vesely fueron muy inferiores a Poirier mientras Willy seguía viendo el partido desde el banquillo. La verticalidad de Musa hizo el resto para que el Madrid se fuera por encima de los diez puntos de ventaja. Grimau intentó recurrir de nuevo a Jokubaitis y Brizuela en busca de los puntos que no encontraba el Barça por ninguna parte. Enfrente siempre aparecía alguien. En el comienzo del último cuarto fue el turno de Llull. El capitán anotó siete puntos seguidos, en la zona volvió a aparecer Poirier y a Campazzo le dio bastante igual cometer la cuarta falta con siete minutos por delante. El argentino está a primeros de octubre con varias marchas por encima del resto. De los rivales y de los compañeros. Es el caso contrario a Willy. Un par de detalles del pívot: entre los dos últimos partidos acumula un 5/17 en tiros libres y ante el Madrid sin Tavares apenas estuvo once minutos en pista. Grimau tiene muchísimo trabajo por delante. Esa tarea, con Campazzo en la plantilla, ya la tiene hecha Chus Mateo.

86. Real Madrid (14+23+22+27): Campazzo (15), Abalde (2), Musa (13), Yabusele (3) y Diagne (9) -quinteto titular- Causeur (0), Llull (9), Rodríguez (0), Poirier (22), Ndiaye (2), Hezonja (5) y Rudy (4).

79. Barcelona (13+20+17+27): Satoransky (2), Laprovittola (10), Kalinic (10), Parker (7) y Vesely (2) -quinteto titular- Da Silva (4), Brizuela (14), Jokubaitis (10), Abrines (3), Hernangómez (4), Nnaji (8) y Parra (5).

Árbitros: Caballero, Oyón y García. Eliminado Satoransky. Técnicas a Campazzo, Chus Mateo y Satoransky.

Incidencias: 10.500 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Endesa.

3ª jornada: Baskonia, 92-Surne Bilbao Basket, 72; UCAM Murcia, 80-Lenovo Tenerife, 68; Unicaja, 76-Valencia Basket, 82; Joventut, 89-Dreamland Gran Canaria, 75; Covirán Granada, 91-Bàsquet Girona, 102; MoraBanc Andorra, 87-Zunder Palencia, 74; Río Breogán, 85-BAXI Manresa, 89; Real Madrid, 86-Barcelona, 79 y Monbus Obradoiro-Casademont Zaragoza (día 11, 20:00, Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (3/0); 2. Básquet Girona (3/0); 3. UCAM Murcia (3/0); 4. Barcelona (2/1); 5. Baskonia (2/1); 6. Valencia Basket (2/1); 7. Joventut (2/1); 8. Monbus Obradoiro (1/0); 9. Surne Bilbao Basket (1/1); 10 Casademont Zaragoza (1/1); 11. Unicaja (1/2); 12. BAXI Manresa (1/2); 13. Río Breogán (1/2); 14. MoraBanc Andorra (1/2); 15. Dreamland Gran Canaria (1/2); 16. Covirán Granada (1/2); 17. Zunder Palencia (0/3); 18. Lenovo Tenerife (0/3).