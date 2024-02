El "madridismo" de Tebas con Bellingham y Mbappé

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha afirmado que Jude Bellingham es actualmente el mejor jugador del mundo e insistió que el Real Madrid tiene el dinero de sobra para el esfuerzo económico que requiere fichar a Kylian Mbappé. El directivo de LaLiga ha participado en la cumbre de Football Business del Financial Times en Londres, donde entre otros temas, trató el impacto de Bellingham y una hipotética llegada de Mbappé al club blanco. "El Real Madrid ha tenido una gestión muy óptima, antes, durante y después de la pandemia. El Madrid ha venido ganando una media de 30 millones anuales en los últimos diez años como mínimo. No sé lo que le van a pagar a Mbappé, pero sabiendo cómo es el Madrid, conociendo su política de fichajes, no van a tener problema para pagarle", dijo Tebas en una charla con medios de varios países.

"El Real Madrid se ha quitado dos grandes cargas salariales en los últimos años, Eden Hazard y Gareth Bale. Y luego ha incorporado jugadores con inversiones no tan elevadas. El Madrid luego ha tenido grandes beneficios, ha sido gestionado muy bien desde la pandemia, no perdió dinero en esa época, consiguió una reducción importante de los salarios de los jugadores. Puede fichar a Mbappé. No sé lo que le van a pagar, pero creo que será bastante menos de lo que le pague el PSG".

"Al que va bien no podemos limitarle. Según los datos de enero, el Madrid podía invertir en plantilla 700 millones de euros. No va a gastar eso ni por asomo, pero su situación es tan buena que podría llegar hasta ahí", añadió el directivo, que no dudó en halagar a Bellingham tras su primera mitad de curso.

"Bellingham es el mejor jugador actualmente del mundo, por su estado de forma y por su forma de jugar. Es un espectáculo. Para nosotros es muy importante el tener a los mejores, aunque no tengas siempre a todos, para crecer y para todo. Si somos todos sinceros ha superado las expectativas de todo el mundo y esperamos que siga así durante muchos años", afirmó.

Tebas también declaro que su cuarto mandato puede ser el último al frente de LaLiga. "¿Qué hay después? (de Tebas). Esto no es una monarquía. Tendrán que decidir los clubes. Yo creo que serán mis últimos cuatro años, aunque siempre lo condiciono a que estos retos de Superliga, nuevas competiciones, estén superados. Ahí está el gran peligro de todo el fútbol europeo. Si ese reto está solucionado, serán mis últimos cuatro años", aseguró. "Si no, seguiré dando la matraca. Hace poco, en un medio holandés, me preguntaron que por qué estoy solo siempre en toda Europa hablando de esto, pregúnteselo a los otros que no hablan, pero en la cafetería, en las reuniones, están la mayoría con lo que yo pienso. Si sale otro que no tiene problema en decir las cosas con claridad, avanzaremos muchos y ese será mi sucesor, aunque esté en otra Liga".

El presidente de LaLiga también habló del Barça. "El Barcelona saldrá de la situación en la que está. El Barcelona tiene opciones que tomar cuando sus dirigentes decidan tomarlas si son las que creen que van a dar soluciones. Tienen dos o tres jugadores de primer nivel que los pueden vender. Los venden y con eso solucionan gran parte del programa. Con eso pueden generar ingresos que no generen intereses de deuda y con eso pueden pagar a jugadores", apuntó el mandatario. "El Barcelona es un club que ingresa casi mil millones. No se va a convertir en eso. Seguro. Pero, como le pasa a muchos clubes, está pasando una situación complicada y nuestro 'fair play' le obliga a estar donde está. Que yo sepa no le han eliminado de la Champions y aún puede ganar la Liga. No hay que ser tan catastrofista con el Barcelona", comentó.