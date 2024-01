Las mejores respuestas contra Javier Tebas por atacar a un conocido tuitero del Real Madrid

El sumario del Caso Negreira está provocando que salgan a la luz las declaraciones de muchos colegiados con asuntos muy llamativos. Así, varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.

Así se desprende de los interrogatorios que la Guardia Civil ha efectuado como testigos en los últimos meses a 21 colegiados y excolegiados españoles por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene imputados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exdirigente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.

Según consta en el sumario del caso, los colegiados discrepan sobre los motivos por los que creen que el Barça hizo estos pagos, ya que algunos sostienen que buscaban un beneficio deportivo, otros que fueron engañados por los Negreira y algunos que era una trama para obtener lucro personal, pero todos coinciden en que no influyeron en los arbitrajes.

Uno de los colegiados más contundentes ante la Guardia Civil ha sido José Luis González González, quien preguntado sobre los motivos por los que el Barça contrató a los Negreira aseguró que creía que "querrían sacar algún beneficio deportivo".

Según González González, Negreira les haría entender a los directivos azulgrana "que tenía algún poder sobre los árbitros", si bien afirma que, en base a su experiencia profesional y su conocimiento del funcionamiento del CTA, esas contrataciones no pudieron influir en la competición.

Con este incendio, uno de los tuiteros más conocidos del Real Madrid Season Nt, el creador del términa summeriana para referirse a los fichajes de Florentino en verano, ha escrito un mensaje. "El Real Madrid debe arruinar al fútbol español de arriba a abajo. Por qué? Primero porque no merecen otra cosa y segundo pq si no lo hacemos nos arruinaran poco a poco ellos a nosotros, Ahora es un proceso donde muchos clubes, sus directivos/dueños/presidentes y aficionados van a tener que elegir bando".

El ataque de Javier Tebas a un usuario de las redes

Y Javier Tebas, presidente de LaLiga, le ha respondido. "Pero ¿quién se esconde detrás de @RealSeasonNT1? ¿Que es capaz de decir estas barbaridades y nadie le lleve la contraria?", le contestó.

Las respuestas en las redes a Tebas no se han hecho esperar.

Las redes se han tomado con bastante humor que el presidente de LaLiga decida encararse en las redes sociales con uno de las más clásicos de eso que se conoce como Twitter Real Madrid.