Di María recibe amenazas de muerte: "Te estamos esperando"

Ángel Di María vive uno de sus momentos más complicados. El argentino está en una situación incómoda después de que dos encapuchados que circulaban en moto la emprendieron a tiros contra una gasolinera (de la zona de Lamadrid y Oroño, zona sur de la ciudad). “Te estamos esperando Di María los rosarinos”, se puede leer en el papel encontrado en la zona.

La afición de Rosario, al menos una parte, no quiere la vuelta de Ángel. “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.

“Todavía vas a volver”, escribieron encima de su cara. Algo que no dejó indiferente al gobierno del país argentino. Patrícia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, habló sobre la decisión que tiene el futbolista de volver a jugar al fútbol en su país. Por el momento Di María habría declinado una oferta de Rosario Central tras recibir amenazas de muerte parte de su entorno.

“Hablé dos o tres veces con el padre de Di María. Estaban muy asustados y los entiendo. Eligen a las personas más conocidas y les causan mucho revuelo. A esto lo llamo narcoterrorismo. Es una decisión personal y familiar”, reaccionó en declaraciones a la radio Cadena 3, en Rosario.

"Este nuevo incidente puede ser determinante para que Di María descarte la opción de jugar en Rosario Central, lo que tenía desde objetivo desde que salió a Europa. Otra de las opciones que se suena con fuerte es que se vaya a la MLS, sería al Inter de Miami junto a su amigo Lionel Messi. Tampoco se descarta la opción de que se quede un año más en el Benfica. La entidad portuguesa le ofrece una renovación de contrato", informa el AS.