Marruecos quiere una carrera de Fórmula 1 y otra de Moto GP en Tánger

El posible regreso de la Fórmula 1 a África podría depender de un proyecto de 1.200 millones de dólares en Marruecos, informó en exclusiva el medio de noticias de carreras RacingNews365 que recogen medios del país vecino.

El proyecto marroquí, que se ubicaría a 20 kilómetros al sur de Tánger, incluye un circuito de Grado 1 apto para F1, WEC y MotoGP, además de un parque temático, un centro comercial, hoteles y un puerto deportivo. Se espera que el plan genere 10.000 puestos de trabajo y ya ha conseguido 800 millones de dólares en financiación privada.

Detrás de este proyecto está el ex director de los equipos McLaren y Lotus, Eric Boullier. Es un proyecto bastante ambicioso. Es como un mini-Abu Dabi, si se me permite la comparación, creando un ecosistema completamente independiente, obviamente basado en el turismo", declaró a RacingNews365. Reveló que lo contactaron en diciembre de 2023 para evaluar la posibilidad de que Marruecos albergue la F1. "En aquel entonces, mi equipo del Gran Premio de Francia aún me acompañaba. Así que fuimos allí para realizar un estudio de viabilidad y evaluar la posibilidad de albergar algún día la Fórmula 1 en Marruecos", dijo.

Descubrimos que la ubicación que seleccionaron cumplía con todos los criterios. A partir de ahí, desarrollamos el proyecto. Tendrá un impacto significativo en la región, ubicada al sur de Tánger, con hoteles adicionales y el aeropuerto a menos de 15 kilómetros de distancia, explicó.

El proyecto fue presentado a principios de este mes, aunque todavía está a la espera de la aprobación gubernamental, según la misma fuente. "Una vez que obtengamos la aprobación, podremos empezar a ilusionarnos. Pero sin ella, no hay proyecto. Se queda en el papel", señaló Boullier; el circuito podría construirse en tres años. Aunque la candidatura de Marruecos está por detrás de las de Sudáfrica y Ruanda, Boullier insiste en que "sería más adecuada".