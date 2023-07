Mbappé se estrena en la pretemporada como suplente y marcando gol bajo la mirada del Madrid

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del estreno de Luis Enrique en el banquillo del cuadro parisino ante el modesto Le Havre -club de la Primera División de Francia-. El atacante empezó como suplente, pero terminó marcando en el minuto 90 el definitivo 2-0. El internacional galo entró en el minuto 65 y vio el primer tanto de la temporada cuyo protagonista fue Hugo Ekitike. Una de las curiosidades de este PSG de Luis Enrique es que Asensio jugó de falso 9.

Más Noticias Luis Enrique convoca a Mbappé para el primer partido de la pretemporada

Este sábado la expedición francesa viajará a Japón para protagonizar una gira en la que, a priori, sí estará Kylian. Elde Bondyya ha mantenido varias conversaciones con Luis Campos hace unas semanas. El portugués y Mbappé no avanzaron posturas para la reconciliación. Una situación que puede desembocar en una venta de la estrella del PSG aunque siga adhiriéndose a su contrato, que expira el próximo año y que no tendrá, salvo sorpresa, ninguna firma de renovación.

Los mandatarios del PSG insisten en que sí se iniciaron conversaciones para su renovación, el delantero ya ha manifestado en dos ocasiones, primero mediante un comunicado y después en la entrevista de Gazzetta dello Sport, que en ningún momento se ha negociado una ampliación de contrato porque su intención es no renovar hasta 2025 y que, además, la dirección deportiva lo sabía desde el 15 de julio de 2022. Una partida de póker que sigue en juego con todas sus cartas.

Mbappé ya estuvo en 2012 cerca del conjunto blanco. "Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva", afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. "Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia", afirmó a este medio una persona cercana al jugador. "Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", dijo Javier Brea.