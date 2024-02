El mejor Morata del Atlético

Los 19 goles que ha marcado Álvaro Morata esta temporada son su mejor marca desde que juega en el Atlético, aunque aún quedan varios meses de curso por delante. Simeone le demostró su confianza el domingo en el derbi al incluirlo en la alineación titular a pesar de que regresaba de una lesión y del buen momento de Memphis, el otro delantero del equipo.

«Ya dije que sí es posible que puedan jugar juntos. Lo han hecho un rato en el partido con el rival en su campo, pero no de titular. Lo mejor que le está pasando a Memphis es que está teniendo regularidad y eso es lo que necesitamos», dijo Simeone cuando le preguntaron si podían jugar juntos desde el comienzo los dos delanteros. Simeone se escapa en la respuesta, hace un quiebro igual que el que utiliza para no nombrar al Athletic Club después de que muchos aficionados se ofendieran porque el Cholo se refería a su equipo como «el Bilbao». Ahora se refiere a él simplemente como el rival. Para no molestar a nadie, se supone.

«Morata viene haciendo una temporada extraordinaria, siendo muy importante para el equipo, jugando una cantidad enorme de partidos, y Memphis ahora está entrando en la línea que necesitamos y toma la importancia que pensamos en él y necesitamos de él. Ahora lo necesitamos 60, 20, 90... Lo que el entrenador decida», añadía Simeone.

Pocos partidos mejores se le pueden recordar a Morata que el de Girona, en el que marcó tres goles, aunque no sirvieran para evitar la derrota de su equipo. Una hazaña que lo puso casi a la altura de Vieri y de Pantic, dos leyendas rojiblancas que marcaron cuatro goles en dos derrotas históricas del Atlético a finales del siglo pasado. El italiano marcó cuatro en Salamanca en Liga y el serbio, otros cuatro en el Camp Nou contra el Barcelona en Copa.

Pero Morata también marca para ganar partidos. Como el de Granada, un encuentro molesto e incómodo en el que marcó el gol de la victoria para los de Simeone. El capitán de la selección ha llegado a su madurez –el brazalete de la Roja le ha ayudado– y es cada vez más importante.

Con Morata y Griezmann en el ataque, Simeone espera que no se repita la desastrosa actuación de su equipo que se vio en el partido de Liga en San Mamés. Uno de los peores que se recuerdan al Atlético en mucho tiempo y en el que se vio superado en todo momento por el Athletic. En parte gracias a la actuación de los hermanos Williams.

«Son muy buenos los dos. Son muy importantes para su equipo, uno desde su experiencia y el otro desde su juventud, y seguramente jugarán los dos, más allá de las molestias que pueda tener Nico», reconoce Simeone.

Aquello fue en San Mamés, pero el partido se juega en el Metropolitano, donde el Atlético es poco menos que insuperable. «Es el mejor equipo de Europa en casa. De los 17 últimos partidos lleva 16 ganados y uno empatado», advierte Valverde.

Los dos entrenadores coinciden en no ver el enfrentamiento como un partido sino como la primera parte de uno más largo, que se juega a 180 minutos y con la segunda parte en San Mamés. «El primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo, en la de ellos», asume Simeone.